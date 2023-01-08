دیدار «نوری المالکی» با رئیس جمهور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «عبداللطیف جمال رشید» رئیس جمهور عراق و «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون ضمن دیدار در بغداد بر اهمیت حمایت از تلاش‌های دولت این کشور برای اجرای برنامه‌هایش تأکید کردند.

دفتر اطلاع رسانی رئیس‌جمهور عراق با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر افزود که عبداللطیف رشید و نوری المالکی با هم دیدار کردند و در جریان این دیدار، وضعیت عمومی عراق و تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن بررسی شد.

بر اساس این بیانیه، در دیدار رشید و المالکی همچنین بر ضرورت تحکیم امنیت و ثبات در عراق و تقویت وحدت ملی برای غلبه بر چالش‌ها و حل مسائل باقی مانده در راستای منافع این کشور و شهروندان آن تاکید شد.

بیانیه مذکور می‌افزاید که در دیدار این دو مقام ارشد عراقی، حمایت از تلاش‌های دولت «محمد شیاع السودانی» برای اجرای برنامه‌های وزارتی، به‌ویژه مواردی که مستقیماً با نیازهای معیشتی و خدماتی و توسعه زیرساخت‌های اساسی مرتبط است، حائز اهمیت قلمداد شد و رئیس جمهور عراق بر تسریع در روند کار برای تکمیل پروژه‌های لازم و ارائه خدمات به شهروندان این کشور تاکید کرد.

عبداللطیف رشید در دیدار با نوری المالکی همچنین به بازدید میدانی خود از تعدادی از استان‌های عراق برای مشاهده شرایط آنها، نیازهای مردم و اهمیت توسعه عملکرد در همه استان‌ها اشاره کرد.

رئیس ائتلاف دولت قانون نیز حمایت خود را از این بازدیدهای میدانی و اطلاع دقیق از شرایط استان‌ها و موانعی که بر سر راه توسعه شرایط آنها وجود دارد، اعلام کرد.