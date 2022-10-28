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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۰

بیانیه دانشگاه شهید بهشتی؛

حمله به حرم شاهچراغ بار دیگر چهره کریه تروریسم را عیان کرد

حمله به حرم شاهچراغ بار دیگر چهره کریه تروریسم را عیان کرد

در بیانیه دانشگاه شهید بهشتی در محکومیت حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ آمده است؛ این جنایت تروریستی بار دیگر چهره کریه تروریسم را عیان و قلب همه ایرانیان را جریحه دار کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی در بیانیه ای حمله به حرم مطهر شاهچراغ را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

جنایت تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) که به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان در شیراز انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد و بی تردید خشونتی بی رحمانه و رفتار وحشیانه ای بود که بار دیگر چهره کریه تروریسم را عیان و قلب همه ایرانیان را جریحه دار کرد.

ضمن محکوم کردن این حرکت پلید و شقاوت آمیز و عرض تسلیت به ملت شریف ایران و هم دردی با همه کسانی که عزیزان خود را در این حادثه تکان دهنده و درد ناک، از دست داده اند، از خداوند منان برای جانباختگان عزیز رحمت واسعه الهی و برای آسیب دیدگان بهبودی طلب می کنیم.

از خدای عزت آفرین سربلندی، سرافرازی، پیشرفت ایرانیان و ارتقای جایگاه ایران عزیز را خواستاریم.

کد مطلب 5618725
مهتاب چابوک

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