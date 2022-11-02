نامه ۲۶۶ عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت پیرامون وقایع اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران در هفته‌های گذشته شاهد حوادث نگران‌کنندهای توأم با برخی ناهنجاری‌های تلخ و آزاردهنده بود. با توجه به این وقایع، ۲۶۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در نامه ای از مسئولین دانشگاه خواستند در شرایط فعلی بر تداوم فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فناوری پافشاری کرده و دشمنان را در متوقف کردن حرکت علمی کشور ناکام کنند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اُدْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّک بِالْحِکمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ (۱۲۵- سوره نحل)

(ای رسول ما خلق را) به حکمت و موعظه نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و از بهترین طریق با ایشان گفتگو کن.

مطالبه‌گری و اعتراض به ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و رهنمون شدن جامعه به سمت تعالی جزو کارکردهای اصیل یک دانشگاه و دانشجوی سرزنده است. اصلاح یا افساد یک جامعه از دانشگاه نشأت می‌گیرد، جایی که دانشمندان و عقلای دیروز، امروز و فردای جامعه گرد هم آمده‌اند تا در کنار علم‌آموزی، رسالت اجتماعی و اعتقادی خود را شناخته و برای تحقق آن نقش‌آفرینی کنند. بر این اساس، حوادثی که در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم، از این حیث که نشانه‌ای از سرزندگی و نشاط و پویایی برای پیگیری مطالبات در عرصه‌های مختلف اداره کشور است، موجب دلگرمی و امیدواری به فرداهای بهتر در میهن عزیزمان می باشد.

با این حال، بخش تلخ این اتفاقات بروز نوعی عقب‌گرد در بخشی از خواسته‌ها و مطالبات جنبش دانشجویی بود ؛ جنبشی که در طول حیات خود مفتخر به نقش آفرینی در تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی کشور بوده است. بی اعتنایی و عدم تمرکز بر درمان دردهای امروز جامعه ایرانی در عرصه داخل و بین‌الملل و تنزل مطالبات در بخشی از جریان‌های دانشجویی به سطح درخواست‌های عامیانه و ارتجاع به فرهنگ از هم‌گسیخته غربی متعارض با هنجارهای اصیل ایرانی-اسلامی مایه نگرانی جدی برای ما اعضای هیأت علمی دانشگاه شده است.

لذا از فرزندان عزیز خودمان که پویندگان مسیر توسعه کشور به سمت آینده و افقی روشن هستند، انتظار میرود ظرفیت و انگیزه خود را در مسیر خواسته‌های تاریخی جریان‌ جنبش دانشجویی ایران اسلامی، مانند عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی مبتنی بر چارچوب‌های عقلانی، نفی سلطه و استکبار، مبارزه با فساد و تبعیض و ناکارآمدی قرار دهند و نسبت به تأثیرپذیری از هجمه فرهنگی دشمنان این مرزوبوم که امروزه از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، دسترسی بیشتر به جهت‌دهی و هدایت افکار دارند، مراقبت نمایند.

همچنین از دانشجویان عزیز انتظار میرود که از افرادی که با عبارات توهین‌آمیز شأن و جایگاه دانشجو را خدشه‌دار می‌کنند تبری جسته و اجازه ندهند محیط دانشگاه که ساحت تعامل، فکر و منطق هست به فضای هتاکی و توهین تبدیل گردد.

از مسئولین دانشگاه مجدانه می‌خواهیم در شرایط فعلی بر تداوم فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فناوری پافشاری کرده و دشمنان را در متوقف کردن حرکت علمی کشور ناکام نمایند. همچنین زمینه رشد جریان‌های دانشجویی در یک فضای منطقی و عقلانی به دور از هیجانات و احساسات کاذب را فراهم آورند. ما اعضای هیأت علمی دانشگاه براساس رسالت عمیق اجتماعی که بر دوشمان است این آمادگی را داریم تا برای شکل‌دهی این فضای منطقی و عقلانی که زمینه رشد و تعالی دانشجویان دانشگاه را فراهم می‌کند نقش آفرینی موثر داشته باشیم.

در عین حال، از متولیان امر در دانشگاه انتظار داریم تا از حریم فرهنگی حاکم بر یک فضای سالم علمی و پژوهشی صیانت کنند و با کسانی که مغرضانه دنبال به حاشیه کشاندن دانشگاه، دانشجو و اعضای هیأت علمی هستند طبق ضوابط و موازین قانونی حاکم بر دانشگاه قاطعانه عمل کنند.

از مسئولین کشور درخواست داریم برای ایجاد زمینه‌ای بهتر جهت رشد و پیشرفت میهمن عزیزمان، مطالبات به حق جوانان و دانشجویان را مجدانه پیگیری کنند. وجود تبعیض‌، بیعدالتی و ناکارآمدی‌های ناشی از عدم بهره‌گیری کافی از متخصصان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و مبهم بودن فضای تأثیرگذاری برای دانشجویان کشور، سبب بروز نگرانی‌های عمیق در این قشر آتیه‌ساز است. لذا رفع این نگرانی و امیدوار کردن دانشجویان این کشور به افق روشن و عزتمندانه پیش‌روی این سرزمین در گرو اقدام و پیگیری مجدانه مسئولین کشور می باشد.

مبادا مسیر پیشرفتی که این ملت تاکنون طی کرده است به علت ضعف و ناکارآمدی و فساد برخی از مسئولین برای نسل‌های امروز و آتی، مه‌آلود و تاریک جلوه کند؛ که اگر این اتفاق بیفتد، همه ما و از همه بیشتر مسئولین بر مسند نشسته، بایست پاسخگوی مجاهدت‌ها و رشادت‌ها و خون‌های عزیز بهترین مردان و زنان این کشور که برای به ثمر نشستن خواسته‌های متعالی تاریخی این ملت به زمین ریخته است باشیم.

در پایان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه تروریستی شیراز، پیگیری و مواجهه شدید و قاطع با بانیان، طراحان و مجریان این اقدام شنیع و جنایت کارانه را خواهانیم.