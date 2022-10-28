به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران (ششم آبان ماه)، اظهار داشت: اگر مرزهای الهی در سخن رعایت شود و اگر برای گفته‌ها و سخنان دلایل روشنی وجود داشته باشد، در این صورت، روابط اجتماعی رو به اصلاح می‌رود و سایر عرصه‌های زیست انسانی نیز روی اصلاح را خواهد دید. امیرالمومنین علی علیه السلام نیز می‌فرماید، من ندیدم کسی از تقوای خود بهره ببرد و سود ببرد، مگر اینکه زبانش را مهار کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: این همان صحبت خداوند است که دعوت می‌کند به سخن محکم، فکر شده، سنجیده شده و حساب شده. پیامبر مکرم اسلام نیز می‌فرمایند ایمان بنده خدا به سلامت و استواری و استقامت نمی‌رسد، مگر اینکه زبان فرد به حقیقت ایمان آراسته شود.

حجت‌الاسلام علی اکبری در ادامه ضمن تسلیت به خانواده شهدا حادثه تروریستی شیراز، گفت: شهادت عزیزانمان در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) به دست شقی‌ترین و رذل‌ترین انسان‌ها و شکستن حرمت سومین حرم اهل بیت (ع) در شیراز را به محضر امام عصر، نایب بزرگوارشان رهبر عظیم‌الشأن، امت قهرمان و به ویژه مردم عزیز شیراز تسلیت عرض می‌کنیم. حقیقتاً این اتفاق تلخی بود که با بی رحمی تمام، انسان‌های مظلوم در حال عبادت و زیارت در وقت نماز را با آن وضع فجیع به شهادت برسانند و یا مجروح کنند و امام امت را داغدار کردند.

از استکبار جهانی انتقام می‌گیریم

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: ان‌شاءالله خداوند متعال این شهدای عزیز را با اباعبدالله الحسین (ع) محشور کند و مجروحان این حادثه را عافیت کرامت کند. به لطف الهی انتقام این خون‌های پاک و معصوم علاوه بر عاملان مباشر، از جانیانی که مسبب اصلی این حوادث هستند یعنی استکبار جهانی گرفته خواهد شد.

امام جمعه موقت تهران گفت: در بین شهدای این حرم مطهر دانشمند نخبه جوان عزیزمان یعنی سید فریدالدین معصومی است که برای انجام مأموریت مهمی در شیراز بود و پس از انجام مأموریت برای وداع و زیارت به حرم مطهر مشرف شده بود که در این ماجرا به شهادت می‌رسد و البته این افتخار بزرگ نصیبش شد. امروز این شهید والامقام و شهید مدافع امنیت امیر کمندی که توسط اراذل داعش مسلک اغتشاش‌گر به شهادت رسیدند، مهمان نماز جمعه هستند. ان‌شاء‌الله بر پیکر این شهیدان هم نماز خواهیم خواند و سپس پیکرشان را تشییع خواهیم کرد.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در پی جنایت تروریستی شیراز، تصریح کرد: رهبر عزیزمان در این پیامی که ارائه فرمودند تعبیر دقیقی دارند، داغ عزیزان و هتک حرمت حرم اهل بیت جز با جستجو از سررشته این فاجعه‌آفرینی‌ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. این مطلبی است که باید قدری بیشتر درباره آن فکر کنیم و باید نکته‌های لطیفی را که در این پیام مهم وجود دارد، دریابیم.

حجت‌الاسلام علی اکبری تاکید کرد: بین ما و استکبار جهانی از روز اول انقلاب اسلامی بر سر یک موضوع یعنی ایران قوی و مستقل، محل دعوا است. مبانی قدرت ایران عزیز ما بر اساس اسلام عزیز، ایمان به خدای متعال و رهبری حکیم ولی فقیه و حضور مردمی تمام عیار برجسته می‌شود.

استحاله هویتی و تولید ناامنی راهبرد آمریکا برای مهار ایران است

وی گفت: امنیت به منزله زیرساخت برای پیشرفت در همه عرصه‌ها یک شرط ضروری و غیر قابل اغماض است. راهبرد استکبار به سرکردگی آمریکا برای مهار ایران در کوتاه مدت و چه در درازمدت روی این نقطه یعنی استحاله هویتی و دوم ایجاد و تولید ناامنی قرار گرفته است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: در مورد نکته اول باید گفت که آنان یک جنگ تمام عیار فرهنگی و فکری از روز اول راه انداختند و همچنان نیز ادامه می‌دهند و هر چه به جلو آمدیم، پیچیده‌تر شده است. رهبر معظم انقلاب نیز از آن با عناوین مختلفی همچون شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی یاد کردند.

حجت‌الاسلام علی اکبری گفت: نکته دوم، مسئله تولید ناامنی است و این هم از روز اول انقلاب در دستور کار آن‌ها بوده است و با ایجاد اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی به دنبال تولید شقاق و نفاق بین مردم و ایجاد درگیری بودند و از طرف دیگر با دامن زدن به تهدیدهای نظامی و موضوعاتی مثل ایجاد ناامنی‌های اقتصادی و ناامنی‌های اخلاقی در دستور کارشان بوده است.

وی افزود: شکستن وحدت ملی و ایجاد اختلاف و دودستگی از روز اول به هر قیمتی و آوردن سطح امنیت ملی و امنیت عمومی به درجات پایین، همواره در دستور کار همیشگی و راهبرد شیطان است.

حجت‌الاسلام علی اکبری متذکر شد: طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی برای این موضوع میلیاردها دلار هزینه کردند، از بالاترین سطح تخصص‌ها استفاده کردند و آخرین ابزارها را به کار گرفتند و این همه سرمایه گذاری هم به منظور حفظ هویت پوشالی و در حال افول خودشان بوده و هم برای مهار ایران به عنوان یک ایران جدید و یک قدرت جدید که بشارت طلوع یک تمدن نوین را از شرق به نام ایمان و اسلام به همراه دارد. این برای آنها یک کابوس بزرگ بوده است.

امام جمعه موقت تهران گفت: در راهبرد اول به دنبال کاهش انگیزه و اراده ملی ایرانیان و همچنین جلوگیری از امتداد نسلی بودند تا این حرکت الهی دوام پیدا نکند. آنها درصدد بازگشت به قبل از انقلاب اسلامی و تبدیل شدن ایران به یک گاو شیرده هستند.

در فتنه اخیر، دشمن زودتر از همیشه دستش را رو کرد

حجت الاسلام علی اکبری گفت: در این فتنه انگیزی‌های اخیر در سلسله فتنه‌های آمریکایی و توسط شیطان بزرگ به صورت ترکیبی این موضوع را دنبال می‌کنند با این ملاحظه که در جریان فتنه انگیزی‌های اخیر، دشمن زودتر از همیشه دستش را رو کرد و به سراغ اصل مسئله رفت.

وی افزود: آن‌ها به دنبال انقلاب فراگیر بودند، خطای محاسباتی داشتند و دنبال تجزیه ایران و به خیال خود براندازی بودند. اما با هوشیاری ملت قایق فتنه آن‌ها به گل نشسته و این حکایت از اوج استیصال دشمنان ما دارد.

امام جمعه موقت تهران گفت: آمریکایی‌ها در تحقق این دو راهبرد و برای اینکه جلوی تبدیل شدن ایران به ایران قوی را بگیرند، دائماً شکست را تجربه می‌کنند. در محور اقتصادی دنبال فلج کردن ایران و ایجاد قحطی در بازار ایران و صفر کردن صادرات نفتی ما بودند، اما مقاومت و تدابیر ملت و مسئولان ایران باعث شد تحریم‌ها خنثی شود. صادرات نفتی رونق گیرد، مراودات مالی برقرار شد و بحران جهانی غذا که فکر می‌کردند ایران را زمین‌گیر کند، کنترل شد.

نظامیان آمریکایی از سیر کردن خانواده‌هایشان ناتوان هستند

وی افزود: البته بر اساس گزارش‌هایی که داریم این بحران به خود آمریکا و اروپا برگشته است و ۵۰ میلیون گرسنه روی دست آمریکایی‌ها است که باعث روسیاهی بزرگترین اقتصاد جهان شده است. نظامیان آمریکایی از سیر کردن خانواده‌هایشان ناتوان هستند. این گزارش‌ها بر اساس منابع رسانه‌های غربی از جمله آسوشیتدپرس است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری گفت: می‌خواستند ایران عزیز را در منطقه منزوی کنند که ارتباطات به لطف خداوند متعال بیشتر و بیشتر شد. ارتباط گسترده با همسایگان تا قراردادهای راهبردی با قدرت‌های بزرگ اقتصادی، موفقیت در شانگهای و سازمان‌های منطقه‌ای، از جمله خبرهای خوبی بودند که همین ایام شما شنیدید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: همچنین ۲۲ کشور طالب پهپادهای ایرانی هستند، نام ۵۲ دانشگاه ما در فهرست بهترین‌های دانشگاه‌های جهان ثبت شده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی مجبور شد قرارداد مرزی با لبنان را امضا کند و این پیروزی بزرگی است که بانی این پیروزی بزرگ حزب الله لبنان است. در عراق طرح‌های پیچیده آمریکا شکست خورد. شما ملاحظه کردید ملت عراق بعد از عبور از این توطئه‌های پیچیده آمریکایی الحمدالله موفق شدند رئیس جمهور و نخست وزیر جدیدشان را انتخاب کنند و این هم یک موفقیت بزرگ دیگر است. در یمن نیز مقاومت توانست توطئه‌های آمریکا را در آن منطقه زمین گیر کند.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری بیان کرد: عصبانیت آمریکایی‌ها را در رفتار داعشی اراذل اجاره‌ای آن‌ها در خیابان‌های تهران تجربه کردیم. داعش رسماً مسئولیت حادثه تروریستی شیراز را بر عهده گرفت، وقتی با امنیت کشور بازی می‌شود، این اتفاقات می‌افتد. امنیت یک موضوع به هم پیوسته است که کسی نباید با امنیت بازی کند. داعش همان آمریکای ریش‌دار و خونخوار است و آمریکا همان داعش ادکلن زده با قیافه بزک کرده است. داعش باطن آمریکا است.

مشکلات ایران ربطی به دیگران ندارد

خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: ما مشکلات زیادی در کشور داریم، اما مشکلات ایرانی راه حل ایرانی و سرپنجه ایرانی می‌خواهد و ربطی به دیگران ندارد. به لطف خداوند متعال و با همت جوانان و مسئولان، مشکلات را حل و فصل خواهیم کرد. اتفاقاً یکی از ابعاد این اغتشاشات و ناآرامی‌های گوشه و کنار، ضربه زدن به جریان خدمت است و این‌ها در صدد هستند که خدمات کاهش پیدا کند و حرف مستضعفین و نیازهای آنها شنیده نشود.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: به یاری خداوند منتقم، به فضل پروردگار متعال، این خون‌های پاک و معصوم که متعلق به همه ملت ایران است و ما خود را صاحب خون‌های مطهر می‌دانیم و انتقام خون مطهر و مقدس‌شان بر عهده ما است، از این جریان منحوس و منشأ اصلی و سرچشمه‌های آن تا انتقام نگیریم، از پای نخواهیم نشست.

وی افزود: ما این خون‌ها، خسارت‌ها و گرفتاری‌هایی را که برای ملت ما طی سال‌های گذشته پیش آمده است، بر گردن شیطان بزرگ و صهیونیسم بین الملل می‌دانیم. آن‌ها را بی نصیب نخواهیم گذاشت. شیطانک‌های آن‌ها را نیز بی نصیب نخواهیم گذاشت. همواره منتظر انتقام ملت غیور ما باشد. فرزندان رشید ایران و اسلام از آنجایی که فکرش را نمی‌کنند به سراغشان خواهند رفت و درس‌های فراموش نشدنی به آنها خواهند داد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: روی دیگر سکه انتقام نیز این است که ما با تقویت برادری، محبت و وحدت در داخل و رونق بخشی به مراکز تعلیم و تربیت، با تقویت دانش‌بنیان‌ها، با تقویت گروه‌های جهادی، با رونق بخشی به صنعت و کشاورزی و با دستان کارگران و مهندسانمان و همچنین با همت قهرمانانمان در میدان‌های ورزشی انتقام خواهیم گرفت.