سکوت مدعیان در برابر جنایت شیراز/ مردم هوشیار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نمازجمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) با اشاره به حادثه تروریستی در شیراز که به جان باختن گروهی از هموطنان به خصوص کودکان شد، تاکید کرد: کسانی که مدت‌ها است برای فوت یک خانم (که بر اثر بیماری قلبی و خواست خدا، فوت کرد) مدت‌ها اغتشاش و سر و صدا کردند، چرا در قبال جان باختگان حادثه شیراز سکوت کردند؟

وی با بیان اینکه همانطور که از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در محکومیت این جنایت هولناک بر می‌آید، این جنایت پشت صحنه‌هایی داشته است، افزود: ایشان در پیام خود تاکید کردند که باید به سراغ پشت صحنه‌های این جنایت هولناک رفت تا دریافت آمران این حادثه چه کسی بوده است؟ مقصر اصلی در این جنایت خونین آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و کشورهای متحجر منطقه هستند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، باید ملت بزرگ ما همه نیروهای نظامی و انتظامی و همه نقش آفرینان فرهنگی و … با اتحاد در این قضایا، جلو بروند، ابراز کرد: همانطور که معظم‌له نیز تاکید کردند ملت عزیز و نیروهای نظامی و انتظامی بر این توطئه بزرگ، فائق خواهند آمد.

شریفی نیا با بیان اینکه بحث اغتشاش گران و دشمنان اصلاً خانم امینی و مباحث مرتبط با حجاب نیست بلکه آنان اصل نظام را هدف گرفته‌اند، ابراز کرد: حجاب یک ضرورت دین و در زمره قوانین جمهوری‌اسلامی است و باید رعایت شود اما مباحثی که این روزها بیان کرده‌اند همه بهانه‌هایی برای یک فتنه بوده است چنان که در بحث سال ۸۸ نیز مقوله تقلب رمز آشوب در کشور بود اما خوشبختانه مردم صف خودشان را جدا کردند و نشان دادند که اهل بصیرت و هوشیاری هستند.

وی با بیان اینکه اکثریت مردم ما صف خودشان را از اغتشاشات جدا کردند، تاکید کرد: دختران مؤمن و زنان مسلمان ما خوشبختانه بهترین پوشش را دارند و نشان داده‌اند که اهل بصیرت هستند و با جان و دل معارف الهی را دریافت می‌کنند لذا لازم است که محبت به نسل جوان داشته باشیم و صمیمانه با آنها برخورد شود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه جوانان ما از نسل حججی ها هستند و دشمنان کور خوانده‌اند که کشورمان را به لیبی و سوریه و … تبدیل کند، گفت: اینجا ایران اسلامی و مهد تمدن ایرانی و اسلامی و خانه حضرت بقیه الله (عج) است ایران کشوری است که در نهایت مظلومیت هشت سال در دوران دفاع مقدس در برابر تمام دنیا با دست خالی و خودکفایی در صنایع نظامی، ایستاد تا ابهت آمریکا و شوروی در هم شکسته شود لذا این ملت، مردم آب دیده‌ای هستند.

شریفی نیا با بیان اینکه بسیاری نیروهای متدین ما ناراحت هستند که مدارا و رأفت بسیاری در قبال اخلال گران صورت گرفته است، تاکید کرد: رهبر و ملت ما صبور هستند و نیروهای نظامی و انتظامی ما صبور هستند و حتی سنگ و کتک خوردند و با رأفت و برادری و اخلاق نیکو، همه را دعوت به آرامش کردند اما باید گفت صبوری نیز حدی دارد و کسانی که فریب خورده‌اند، باید بدانند که این صبر هم میزانی دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری فریب خوردگان امروز متوجه اشتباه خودشان شده‌اند، گفت: دشمنان برای چهلم خانم امینی فراخوان‌هایی داده بودند اما در زادگان همین خانم هم نتوانستند صدها نفر را جمع کنند و حتی شاهد بودیم در برلین آلمان ضد انقلاب فراخوان دادند اما از بین ده‌ها میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، چند هزار نفری حضور یافتند که آنها هم بابت این حضور، از سوی صعودی و رجوی و … پول و تغذیه دریافت کردند.