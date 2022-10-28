راهپیمایی حماسی مردم بندرعباس در محکومیت اقدام تروریستی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار شهر بندرعباس ظهر جمعه پیش از نماز جمعه بندرعباس با حضور در خیابان امام خمینی(ره) اجتماع عظیمی را جهت ابراز همدردی با مردم شیراز و خانوادههای معظم شهدای عملیات تروریستی عوامل داعش در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی علیه السلام برگزار کردند و این اقدام وحشیانه که در پی آن تعدادی زن، کودک و انسانهای بیگناه جان خود را از دست دادند را محکوم کردند.

مردم بندرعباس باری دیگر با حضور حماسی خود در خیابان جهت دفاع از آرمانهای امام و رهبری با وجود دمای بالای هوا نشان دادند که تبلیغات امپراطوری رسانهای غرب بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اندکی در ثبات قدم مردم برای دفاع از ولایت سستی ایجاد نمیکند و همواره گوش به فرمان ولیامر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی خواهند بود.

مردم بندرعباس با این اجتماع عظیم که برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر برگزار میشود باری دیگر نشان دادند که قدردان نعمت امنیت هستند و صف خود را از آشوبگرانی که به نام اعتراض، فضا برای اقدامات تروریستی ایجاد میکنند مشخص کرده و اعلام برائت از آنها کردند.

شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافق نیز از جمله شعارهایی بود که مردم بندرعباس در این هماورد عظیم برای اعلام انزجار از استکبار جهانی و دست‌نشانده هایش سر دادند.