رژه موتوری و خودرویی مردمی در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه جمعی از مردم شهر بندرعباس در راستای محکوم کردن اقدامات چند شب گذشته در ناآرام کردن شهر بندرعباس و توهین به مقدسات توسط اغتشاش‌گران، رژه موتوری و خودرویی برگزار کرده و پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سراسر شهر به اهتزاز درآوردند.

این رژه اقتدار در راستای پایان دادن به جولان عوامل آشوب گر انجام شد و از گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس آغاز شد.

مردم بعد از عبور از بلوار ساحلی، به سمت آستان مقدس امام زاده سید مظفر علیه السلام حرکت کرده و ضمن اجتماع در این آستان، با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق، اقدامات هنجارشکنانه شب‌های گذشته در بندرعباس و برخی از شهرهای کشور را محکوم کردند.

حاضران ضمن حمایت از نیروهای حافظ امنیت بر لزوم برخورد و شناسایی عوامل آشوب گر تأکید کردند.