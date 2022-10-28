بلینکن: دو سوم غلات اوکراین به کشورهای آسیایی و آفریقایی صادر شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که اکثر غلات صادر شده از بنادر اوکراین به کشورهای آسیایی و آفریقایی رفته است.

«آنتونی بلینکن» امروز جمعه در اظهاراتی مدعی شد که از بیش از ۹ میلیون تن غلاتی که از اوکراین از طریق بنادر اودسا صادر شده است، دو سوم به جنوب جهان یعنی کشورهای آفریقا، آسیا و سایر مناطق ارسال شده است. این در حالیست که مقامات روس بارها اعلام کردند که بیشتر غلات صادر شده از بنادر اوکراین از کشورهای ثروتمند غربی سر در آورده است.

وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در اتاوا با «ملانی جولی» همتای کانادایی خود گفت که به اعتقاد وی که همه در سراسر جهان از کاهش قابل توجه قیمت‌ها که، ظاهراً از صادرات غلات نشات گرفته است، منتفع شده اند.

بلینکن در ادامه افزود که امتناع احتمالی روسیه از تمدید قرارداد غلات، نارضایتی کشورهای جهان در حال توسعه را به دنبال خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که این ایده که روسیه اکنون می‌گوید نمی‌خواهد این توافق را ادامه دهد، می‌خواهد آن را متوقف کند، تصور می‌کنم با خشم شدید کشورهایی در سراسر جهان، که از صادرات غلات اوکراینی سود می‌برند، مواجه خواهد شد.

پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که تمدید صادرات غلات از بنادر اوکراین به طور مستقیم به اجرای کامل توافقات قبلی در این زمینه بستگی دارد.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند.