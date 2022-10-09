خروج ۱۷ کشتی دیگر حامل غلات از بنادر اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ۱۷ کشتی دیگر حامل غلات اوکراین طی دو روز اخیر از بنادر این کشور خارج و راهی بازارهای جهانی شده‌ اند.

این کشتی‌ ها پس از بازرسی در ورودی تنگه استانبول توسط هیات مشترک ترکیه، سازمان ملل، روسیه و اوکراین به مسیر خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند.

یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرد که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

روزنامه اسپانیایی «ال پایس» با استناد به داده‌های منتشره از سوی سازمان ملل و نیز آمار مربوط به ردیابی کشتی‌ها در گزارشی اعلام کرد که دست کم ۳۸ درصد غلات صادر شده از اوکراین به مقصد کشورهای اتحادیه اروپا ارسال شده است، این در حالیست که بر اساس توافق اخیر میان روسیه و اوکراین و با میانجیگری سازمان ملل بنا بود این غلات به کشورهای در حال توسعه آفریقا صادر شود.