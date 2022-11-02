استقبال «گوترش» از بازگشت روسیه به توافق غلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از ازسرگیری مشارکت روسیه در ابتکار غلات دریای سیاه استقبال کرده و تلاش می‌ کند تا موانع صادرات مواد غذایی و کودهای روسیه را برطرف کند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص ادامه داد: دبیرکل سازمان ملل از اعلام فدراسیون روسیه مبنی بر مشارکت دوباره این کشور در اجرای طرح غلات دریای سیاه با هدف تضمین کشتیرانی ایمن برای صادرات غلات، مواد غذایی و کودهای کیمیایی از اوکراین استقبال می‌ کند.

به گفته وی، دبیرکل برای تمدید قرارداد با همه طرف ها در تماس است.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه هفته جاری در اشاره به تعلیق توافق انتقال غلات تصریح کرد که انگلیس و اوکراین عاملان این اختلال هستند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: توافق غلات به وسیله «ولودمیر زلنسکی» رییس جمهور اوکراین و تروریست های او که توسط کارشناسان انگلیسی هدایت می شوند، متوقف شده است. رژیم کی‌ یف بر تخت جهنمی از جنس پول، اسلحه و مرگ استوار شده است.

در همین ارتباط، وزارت خارجه روسیه روز شنبه در خصوص تعلیق توافقنامه غلات با اوکراین از سوی این کشور بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده بود: مسکو نمی تواند ایمنی کشتی های بار خشک غیرنظامی شرکت کننده در توافق غلات دریای سیاه را تضمین کند و اجرای این توافق را از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می آورد. در ۲۹ اکتبر، ارتش اوکراین تحت پوشش یک کریدور بشردوستانه ایجاد شده به عنوان بخشی از اجرای «ابتکار دریای سیاه» برای صادرات محصولات کشاورزی کی یف، حملات هوایی و دریایی گسترده‌ای را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشتی‌ها و زیرساخت‌های روسیه انجام داد. طرف روسی نمی‌تواند ایمنی کشتی‌های بار خشک غیرنظامی شرکت کننده در «ابتکار دریای سیاه» را تضمین کند و اجرای آن را از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می‌آورد. دستورالعمل‌های مربوطه به نمایندگان روسیه در مرکز هماهنگی مشترک در استانبول که حمل و نقل اوکراینی‌ها را کنترل می‌کند، داده شده است.

اما امروز مسکو در بیانیه ای اعلام کرد که پس از تعلیق چندروزه صادرات غلات از بنادر اوکراین، مشارکت مسکو در «توافق غلات» از امروز از سر گرفته خواهد شد.