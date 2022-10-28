به گزارش خبرگزاری مهر، حسام الدین برومند پژوهشگر حقوق بشر، درباره تازه‌ترین مواضع گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، گفت: جاوید رحمان در تازه‌ترین گزارش خود در ۴ آبان و همچنین کنفرانس خبری در نیویورک در ۵ آبان به راحتی جنایت تروریست‌ها در حرم شاهچراغ و خشونت‌های داعشی سازمان آشوب و اغتشاش را سانسور کرد!

برومند با اشاره به رویکرد و رویه گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران و تکرار اتهامات حقوق بشری علیه کشورمان اظهار کرد: انتظاری نیست که امثال جاوید رحمان در تهیه گزارش‌های حقوق بشری در سمت انصاف و عدالت باشند. اما عجیب است که عیناً از روی دست ضدانقلاب دیکته نویسی می‌کنند و ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند!

این پژوهشگر حقوق بشر در پاسخ به این سوال که جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران درباره آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر چه مواضعی داشته است، گفت: جاوید رحمان سه موضع مشخص داشته است؛ اول اینکه آنچه که حجاب اجباری در ایران نامیده را محکوم کرده است و دوم اینکه بدون اشاره به آشوب‌ها و اغتشاشات، خشونت را متوجه مدافعان امنیت دانسته است و بالاخره مدعی شده که چرا پرونده خانم مهسا امینی شفاف نبوده است!

برومند افزود: این ادعاها و مواضع سست و موهن آقای گزارشگر! در حالی است که او هیچ اشاره‌ای به جنایت تروریست‌ها و داعش در انتقام از مردم در حمله حرم شاهچراغ نمی‌کند! ضمن اینکه به آشوب‌ها و اغتشاشات و تخریب‌ها در ایران هم اشاره نکرده است!

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به پادوی دشمنان آشکار ایران تبدیل شده است و نقش او، نقش یک گمارده‌ای است که در پوشش حقوق بشر، حق مردم ایران را نادیده می‌گیرد.

برومند اضافه کرد: سناریوی دشمن این بود که امنیت ایران اسلامی را نشانه برود و بعد آشوب و اغتشاش را کلید بزند و به موازات آن پروژه براندازی را با ضریب رسانه‌ای پیگیری کند و در ادامه این سناریو، ایران را به بهانه مقابله با خرابکاری‌ها تحریم کند و در فاز بعدی که از براندازی و آشوب نتیجه نگرفتند، به فاز مسلحانه و ترور روی آوردند و اینک در سکانس پایانی، جناب جاوید رحمان به صحنه آمده تا جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کند!

این کارشناس حوزه حقوق بشر تصریح کرد: مردم ما بازی کثیف مدعیان حقوق بشر را شناخته اند و سوال مهم این است که چرا گزارشگران ویژه حقوق بشر از تروریست‌ها و خرابکاران و اغتشاش‌گران حمایت می‌کنند ولی خون مردم بی گناهی که توسط داعش و اربابان آن ریخته شده را سانسور و پنهان می‌کنند.