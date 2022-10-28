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۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۵۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۳۸ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

۳۸ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و ۳۸ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ششم آبان ماه، ۳۸ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۹۸ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۳ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۸۶ تست انجام شده، نتیجه ۳ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۵ هزار و ۴۳۱ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5619221

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