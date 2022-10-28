عیادت معاون اول قوه قضاییه از مجروحان حادثه تروریستی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق عصر جمعه در جریان سفر به شیراز که برای اطلاع از روند بررسی ابعاد حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) انجام شده است، با حضور در بیمارستان محل بستری مجروحان حادثه تروریستی، از مجروحان و مصدومان این حادثه عیادت کرد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه سفر خود به حرم حضرت احمدبن موسی (ع) مشرف شد.

معاون اول قوه قضائیه که برای پیگیری پرونده عملیات تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) به شیراز سفر کرده است در جریان سفر خود در این حرم مطهر حضور یافت.