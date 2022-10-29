مراسم بزرگداشت شهدای شاهچراغ (ع) در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی بلادیان جمعه شب در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به شهادت تعدادی از هموطنان در جنایت تروریستی حرم مطهر شاهچراغ بیان کرد: این جناب باعث می‌شود دل هر انسان آزاده ای به درد بیاید و هیچ انسانی نمی‌تواند با دیدن این همه شقاوت در کشتار مردم بی گناه سکوت اختیار کند.

وی افزود: مردم خوزستان که خودشان در بعد از انقلاب بارها زخم جنایت‌های تروریستی را خورده‌اند به خوبی شرایط ایجاد شده برای خانواده‌های شهدای این جنایت را درک می‌کنند.

حجت الاسلام بلادیان با اشاره به حضور باشکوه مردم شهرهای مختلف خوزستان در راهپیمایی روز جمعه در محکومیت این جنایت تروریستی اظهار کرد: امروز شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح در کنار مزار شهدای مدافع حرم در گلزار شهدای اهواز، مردم اهواز در مراسم بزرگداشت شهدای شاهچراغ (ع) شرکت می‌کنند تا ضمن محکومیت مجدد این جنایت هولناک با بازماندگان این حادثه نیز همدردی کنند.