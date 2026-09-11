«تفرقه» خط قرمز همزیستی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان

مولوی شمس‌الحق قاضی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت حفظ وحدت و جلوگیری از شکل‌گیری اختلاف و تفرقه میان مسلمانان تأکید کرد.

فعال فرهنگی و مذهبی اهل سنت در ایرانشهر، با اشاره به سابقه همزیستی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مردم شیعه و سنی در این استان سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و روابط اجتماعی و برادرانه میان آنها شکل گرفته است.

مولوی قاضی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره وحدت مسلمانان افزود: قرآن کریم مسلمانان را به چنگ‌زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است و بر همین اساس، باید از رفتارها و گفتارهایی که موجب ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی می‌شود، جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: وحدت میان شیعه و سنی یکی از عوامل مهم حفظ انسجام اجتماعی است و مردم سیستان و بلوچستان نیز تجربه طولانی از زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر دارند.

این فعال فرهنگی و مذهبی ایرانشهر با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر ضرورت مقابله با تفرقه میان شیعه و سنی تصریح کرد: ایشان همواره نسبت به پیامدهای ایجاد اختلاف میان مسلمانان هشدار می‌دادند و معتقد بودند کسانی که به دنبال ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی هستند، در مسیر منافع دشمن حرکت می‌کنند.

مولوی قاضی در پایان با اشاره به یک تعبیر رایج در میان مردم بلوچ خاطرنشان کرد: به قول ما بلوچ‌ها، «شیعه و سنی ببرند، دشمن چند ماه کو برند»؛ این تعبیر نشان می‌دهد که اختلاف میان مسلمانان می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان شود و به همین دلیل، حفظ همبستگی و پرهیز از تفرقه اهمیت دارد.