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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

اجرای طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در رومشکان

اجرای طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در رومشکان

رومشکان- فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان از اجرای طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «مصطفی تیموری» در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و ارتقای ضریب امنیت اجتماعی، طرح ضربتی برخورد با سارقان و هنجارشکنان طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح شهرستان رومشکان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، ۲ سارق را شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به سرقت کابل‌های برق و اماکن خصوصی اعتراف کردند و مقادیری از اموال مسروقه نیز از مخفیگاه آنان کشف شد.

شناسایی و دستگیری ۵ خرده‌فروش مواد مخدر

تیموری با اشاره به اجرای بخش دیگری از این طرح در حوزه مبارزه با مواد مخدر، بیان کرد: با مشارکت و همکاری مردم، ۵ خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و با هماهنگی قضائی، مخفیگاه آنان مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها، مقادیری انواع مواد مخدر و قرص‌های مخدر و روانگردان کشف شد.

فرمانده انتظامی رومشکان همچنین از جمع‌آوری ۹ معتاد متجاهر در اجرای این طرح خبر داد و گفت: این افراد برای طی مراحل درمانی به مراکز بازپروری تحویل داده شدند.

توقیف ۱۵ وسیله نقلیه متخلف

وی در پایان با اشاره به توقیف ۱۵ وسیله نقلیه شامل ۶ دستگاه موتورسیکلت و ۹ دستگاه خودرو، خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هنجارشکنانی که آسایش عمومی را هدف قرار دهند، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6943764

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