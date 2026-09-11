اجرای طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «مصطفی تیموری» در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و ارتقای ضریب امنیت اجتماعی، طرح ضربتی برخورد با سارقان و هنجارشکنان طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح شهرستان رومشکان به اجرا درآمد.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشتزنیهای هدفمند، ۲ سارق را شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به سرقت کابلهای برق و اماکن خصوصی اعتراف کردند و مقادیری از اموال مسروقه نیز از مخفیگاه آنان کشف شد.
شناسایی و دستگیری ۵ خردهفروش مواد مخدر
تیموری با اشاره به اجرای بخش دیگری از این طرح در حوزه مبارزه با مواد مخدر، بیان کرد: با مشارکت و همکاری مردم، ۵ خردهفروش مواد مخدر شناسایی و با هماهنگی قضائی، مخفیگاه آنان مورد بازرسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در جریان این بازرسیها، مقادیری انواع مواد مخدر و قرصهای مخدر و روانگردان کشف شد.
فرمانده انتظامی رومشکان همچنین از جمعآوری ۹ معتاد متجاهر در اجرای این طرح خبر داد و گفت: این افراد برای طی مراحل درمانی به مراکز بازپروری تحویل داده شدند.
توقیف ۱۵ وسیله نقلیه متخلف
وی در پایان با اشاره به توقیف ۱۵ وسیله نقلیه شامل ۶ دستگاه موتورسیکلت و ۹ دستگاه خودرو، خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هنجارشکنانی که آسایش عمومی را هدف قرار دهند، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
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