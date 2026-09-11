به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «هادی کیانمهر» اظهار داشت: در پی تیراندازی به سمت یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان خرم‌آباد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت عامل تیراندازی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

کشف کلاشنیکف از مخفیگاه متهم

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: در این بازرسی یک قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف و تعدادی فشنگ که در این جرم مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف شد.

کیانمهر بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه اقدام خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است

وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش مردم شود، بدون اغماض و برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.