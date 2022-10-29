به گزارش خبرنگار مهر، ۳ سال از برگزاری آخرین دوره جشن سینمای ایران یعنی بیست و یکمین دوره این رویداد که اعتبار و ارزش بسیار بالایی در بین سینماگران دارد، می‌گذرد و همچنان خبری از برگزاری بیست و دومین دوره آن به گوش نمی‌رسد.

قرار بود بیست و دومین جشن بزرگ سینمای ایران در سال ۹۹ برگزار شود اما با شیوع ویروس کرونا برگزاری این جشن به زمانی دیگر موکول شد تا جامعه در شرایط مناسبی نسبت به شیوع ویروس کرونا قرار گیرد.

بعد از گذشت ۲ سال، آغاز واکسیناسیون سراسری و در نهایت کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور، خانه سینما رسماً اعلام کرد که بیست و دومین جشن سینمای ایران بی شک در سال ۱۴۰۱ و بعد از پایان ماه صفر و در اوایل آبان ماه برگزار می‌شود و در همین راستا، فرهاد توحیدی به عنوان دبیر بیست و دومین جشن خانه انتخاب شد.

اما آنچه که مشخص است، هیات مدیره خانه سینما تصمیم دارد تا امسال نیز جشن بزرگ سینمای ایران را برگزار نکند که البته یکی از دلایل برگزار نشدن این جشن می‌تواند به دلیل شرایط موجود در کشور و متأثر از ناآرامی‌های اخیر باشد.

این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی خانه سینما اعلام نشده است و باید دید این نهاد صنفی در چه زمانی به جمع‌بندی قطعی برای مساعد بودن شرایط برای شکستن طلسم برگزاری این رویداد مهم سینمایی خواهد رسید.