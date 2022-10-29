به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال فعالیت‌های بین‌المللی کانون در حوزه فروش حق نشر و مذاکره‌های انجام شده با انتشارات کانوآ از کشور ژاپن، حق نشر کتاب «رنگ‌ها» با متن و تصاویری از زنده‌یاد عباس کیارستمی و کتاب «من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور می‌کنید» نوشته احمدرضا احمدی و تصاویر عباس کیارستمی واگذار شد.

به‌تازگی این کتاب‌ها در ژاپن به چاپ رسید و طی آئینی در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر ۱۴۰۱ (۹-۱۰ اکتبر ۲۰۲۲) در گالری ایزوروبا در شهر توکیو با حضور جمعی از فعالان و علاقه‌مندان این حوزه، رونمایی شد.

همچنین نمایشگاهی از کتاب‌های کودک ایران که در دهه ۱۹۷۰ میلادی به چاپ رسیده بود برپا شد. در این مراسم کیمیکو یاماموتو، کارشناس در حوزه آثار عباس کیارستمی درباره تصاویر شعرگونه‌ای که در آثار این هنرمند درگذشته، به ویژه در دو اثر تازه چاپ شده وی مشاهده می‌شود، سخن گفت.

نظر خواننده ۲۰ ساله ژاپنی درباره کتاب «من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور می‌کنید» را می‌خوانیم: «وقتی کتاب «من حرفی دارم» را خواندم، فکر کردم که ارزش خواندن دارد و فارغ از زمان و گرایش، همیشه ارزشمند خواهد بود.

هم تصاویر و هم متن، پیام دارند و به نظر می‌رسد نوعی استعاره دارند. فکر می‌کنم چنین کتاب باکیفیتی می‌تواند فراتر از زمان باشد و این امکان را بدهد که بین نویسنده و خواننده گفت‌وگویی ایجاد کند و یا خواننده با خود گفت‌وگو و در خود تأمل کند.

انتشارات کانوآ در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده و تاکنون کتاب‌های متنوعی برای کودکان و بزرگسالان به چاپ رسانده است.