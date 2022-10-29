محکومیت اقدام تروریستی در شاهچراغ به روایت «امیرکبیر»

به گزارش خبرنگار میدانی مهر، همزمان با برگزاری تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در محکومیت اقدام تروریستی اخیر در حرم حضرت شاهچراغ (ع) و اغتشاشات اخیر، جمع زیادی از دانشجویان به عزاداری پرداختند و شعارهایی همچون «حیدر حیدر»، «با آل علی هر که در افتاد؛ ور افتاد» سر دادند.

تعدادی از دانشجویان در طیف مقابل نیز شعارهای «زن، زندگی، آزادی», «دانشجو داد بزن، حقتو فریاد بزن» سر دادند که با حضور پرسنل حراست دانشگاه در میان دو گروه دانشجویان حاضر، سعی بر جلوگیری از بروز درگیری انجام شد.

دانشجویان در ادامه این تجمع به سمت سردر دانشگاه حرکت کردند که در آنجا بار دیگر مقابل هم قرار گرفتند و گروهی از دانشجویان در حالی که دست‌های خود را به هم گره کرده بودند، شعارهایی مانند «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما»، «الله اکبر الله اکبر» و «فتنه گر و داعش پیوندتان مبارک» حادثه‌ی تروریستی شاهچراغ را محکوم کردند.

در مقابل نیز گروهی دیگر از دانشجویان شعارهایی مانند «دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد» و همچنین شعارهای تند و هنجارشکنانه سر دادند و از ماشین‌های بیرون دانشگاه نیز خواستند که با بوق آن‌ها را همراهی کنند.

در انتهای این تجمع در حالی که شعارهایی همچون «تسلیت تسلیت بابت این تربیت»، «پیروی از ولایت زن زندگی شهادت» ٫ «آزادی، آزادی، آزادی»، «زن، زندگی، آزادی» به گوش می‌رسید دانشجویان دو طیف باهم درگیر شدند و بطری آب به هم پرتاب می‌کردند و حراست سعی در جدا کردن آن‌ها داشت.

گفتنی است در پایان، نیروهای حافظ امنیت برای برقراری آرامش، از خبرنگاران درخواست خروج از صحنه را داشتند که در این هنگام خبرنگار میدانی مهر برای دقایقی توقیف شد.