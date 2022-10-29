۴کشته ویک مجروح حاصل برخورد سمند با کامیون در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو رزمجویی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس راهور از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع یک فقره تصادف رانندگی در بلوار رهبری جهرم مطلع وبلافاصله به همراه عوامل امدادی به محل وقوع اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران در بررسی‌های اولیه مشاهده کردند سواری سمند با ۵ سرنشین بایک دستگاه کامیون به شدت برخورد کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه در این حادثه ۴ سرنشین سمند فوت ویکی از سرنشینان نیز مجروح و روانه بیمارستان شد تصریح کرد: کارشناسان عدم توجه به جلو از جانب راننده سمند را علت وقوع تصادف اعلام کردند.