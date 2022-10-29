حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته جاری در سطح استان ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: بارش رگبار پراکنده طی امروز شنبه مناطق غرب استان و فردا یکشنبه نیمه جنوبی اصفهان را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه احتمال بارش باران طی روز یکشنبه در مناطق مرکزی اصفهان نیز وجود دارد، ادامه داد: کماکان در کلانشهر اصفهان و نواحی صنعتی غبار صبحگاهی را انتظار داریم که به کاهش کیفیت هوا منجر می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: آسمان بیشتر مناطق استان طی این هفته، قسمتی ابری است و گاهی افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوای استان به ویژه در مناطق شمال و شمال شرق اصفهان در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی خوروبیابانک با دمای ۳۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای چهار درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.