مادر شهیدان «سیدحسین و سید اکبر کاشی» به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیه خانم اقدس پاشاخانلو مادر گرانقدر شهیدان والامقام سید حسین و سید اکبر کاشی به دو فرزند شهیدش پیوست.

شهید سید حسین کاشی متولد ۱۳۴۳ بود که در سال ۱۳۶۰ و در مریوان به شهادت لبخند زد و شهید سید اکبر کاشی متولد ۱۳۵۰ بود که در سال ۱۳۶۵ در شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر این مادر گرانقدر شهید از خیابان ۲۲ بهمن پرندک به سمت گلزار شهدای این شهر بر دستان مردم قدرشناس زرندیه تشییع می‌شود.

همچنین سردار کریمی فرمانده سپاه روح الله در پیامی درگذشت بانوی صبور و شکور، حاجیه خانم «اقدس پاشاخانلو» مادر شهیدان والامقام «سید حسین و سید علی اکبر کاشی» را تسلیت گفت و برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت زهرا (س) و برای خانواده بزرگوار شهیدان عزیز و مردم ولایت مدار شهر پرندک صبر و اجر و سعادت اخروی از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.