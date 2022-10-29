ولی اسماعیلی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با لایحه دولت مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و نظر مساعد نمایندگان مجلس، قرار است در هفته جاری این لایحه به تصویب رسیده و برای تأیید نظر شورای نگهبان به این مجموعه ارسال شود.

وی تصریح کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن تلاش بر این است تا افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جانبازان و ایثارگران زیر ۲۵ درصد نیز که از رقم پایین درآمدی رنج می‌بردند، با افزایش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد.

اسماعیلی افزود: با توجه به شرایط بررسی این لایحه و ضرورت تصویب آن در شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در ماه جاری امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نیاید و از آذرماه افزایش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس تاکید نمایندگان مجلس را بر اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان یادآور شد و خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش قول مساعد داده تا از آبان ماه شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی را فراهم کند تا افزایش حقوق و جایگاه معلمان را در ابعاد مادی و معنوی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت به جای اعمال ۲۰ درصد افزایش حقوق، رقم ثابت یک میلیون تومان را در نظر گرفت و در کنار آن قرار است مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد نیز افزایش پیدا کند.

اسماعیلی با اشاره به سؤال نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: وزیر قول مساعد داده تا برخی کمبودها را در مراکز بیمارستانی برطرف کند که اگر به وعده خود عمل نکند در صحن علنی مجلس پیگیری‌های لازم را تا استیضاح انجام خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمبود پزشک متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی را در بیمارستان گرمی به عنوان منطقه محروم یادآور شد و ادامه داد: درمانگاه تأمین اجتماعی نیز بعد از گذشت چند سال برای احداث در مرحله تعیین زمین و قیمت‌گذاری قرار گرفته و امیدواریم با پرداخت ۳۵ میلیارد تومان هزینه زمین، عملیات احداث درمانگاه با همت تأمین اجتماعی انجام شود.