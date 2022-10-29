  1. استانها
  2. اردبیل
۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۰۱

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از آذرماه اعمال می‌شود

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از آذرماه اعمال می‌شود

اردبیل- نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان از آذرماه اعمال خواهد شد.

ولی اسماعیلی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با لایحه دولت مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و نظر مساعد نمایندگان مجلس، قرار است در هفته جاری این لایحه به تصویب رسیده و برای تأیید نظر شورای نگهبان به این مجموعه ارسال شود.

وی تصریح کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن تلاش بر این است تا افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جانبازان و ایثارگران زیر ۲۵ درصد نیز که از رقم پایین درآمدی رنج می‌بردند، با افزایش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد.

اسماعیلی افزود: با توجه به شرایط بررسی این لایحه و ضرورت تصویب آن در شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در ماه جاری امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نیاید و از آذرماه افزایش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس تاکید نمایندگان مجلس را بر اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان یادآور شد و خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش قول مساعد داده تا از آبان ماه شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی را فراهم کند تا افزایش حقوق و جایگاه معلمان را در ابعاد مادی و معنوی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت به جای اعمال ۲۰ درصد افزایش حقوق، رقم ثابت یک میلیون تومان را در نظر گرفت و در کنار آن قرار است مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد نیز افزایش پیدا کند.

اسماعیلی با اشاره به سؤال نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: وزیر قول مساعد داده تا برخی کمبودها را در مراکز بیمارستانی برطرف کند که اگر به وعده خود عمل نکند در صحن علنی مجلس پیگیری‌های لازم را تا استیضاح انجام خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمبود پزشک متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی را در بیمارستان گرمی به عنوان منطقه محروم یادآور شد و ادامه داد: درمانگاه تأمین اجتماعی نیز بعد از گذشت چند سال برای احداث در مرحله تعیین زمین و قیمت‌گذاری قرار گرفته و امیدواریم با پرداخت ۳۵ میلیارد تومان هزینه زمین، عملیات احداث درمانگاه با همت تأمین اجتماعی انجام شود.

کد مطلب 5619929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      33 0
      پاسخ
      خوب خدانشناس ها.شما که قصد افزایش حقوق نداشتین چرا از ۴ ماه قبل تو بوق و کرنا کردین هم جنس تو بازار گرون شد هم خودرو و هم مایحتاج عمومی.خدا لعنت کند مدیران دروغگوی فاسد را و هم شما الکی وعده دهندگان را.....
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      اصلا به نظرم بااین مبلغ اندک اضافه نکند بهتراست احتمالا هرماه به ماه دیگر منتقل میکند تاسال تمام شودوهمین مبلغ اندک را ستل ۱۴۰۲ اضافه میکند
    • بازنشسته IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      ترا بخدا بس گنید از بس دروغ شنیدیم ۸ ماه است دروغ میشنویم حداقل شما تکرار نکنید این دروغهارو هر روزتجار وکسبه به این بهانه اجناس رو گران میکنند
    • محمد IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      مرده شورشماروببرنددولت ومجلس وسازمانهای مرتبط اینهمه وراجی وحرافی کردن اخرش معلوم نیست افزایش حقوق کارکنان وبازنشستگان کشوری ولشکری بکجامیرسه
    • IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      باسلام این چگونه تصمیم گیری درکشور است که باتوجه به تورم وافزایش کالاها درباره افزایش حقوق کارکنان وبازنشستگان کشوری ولشکری هرروز یکنفر سخنی میگوید لابد نفستان ازجای گرم بلند می شود این چه عدالتی است که باتورم 40 درصدی تنها 10درصد به حقوقها اضافه شده است ازهمین ماه باید پرداخت شود .
    • GB ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      به این اغتشاشگر بگویید تا زمانیکه مصوبه ایی قطعی نشده وعده سرخرمن نده میشه دهنت را ببندی
    • هادی IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 1
      پاسخ
      آقا کم از افزایش حقوقها بگویید بگذارید مردم زندگی عادی خودشان بکنند وقتی که حرفتان عملی شد آن وقت آنرا هر طور دوست دارید توضیح بدهید خیلی ممنون دیگر تکرار نشود
    • محمد IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      20 0
      پاسخ
      آقای باسواد مگر اعمال ضرایب کار چی دارد یک برنامه وقرمول است چرا هی این ماه وان ماه می کنید بگوید پول نیست
    • احمد IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      15 0
      پاسخ
      خسته نباشید اگه دو فوریتی نبود چی میشد
    • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      19 1
      پاسخ
      اینهایی که در حال تصمیم گیری هستند صلاحیت این کار را ندارند
    • محمود IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      18 0
      پاسخ
      از اول سال 400 جور دروغ گفتن اینم روش . یه بار گفتن 38 درصد اضافه شده یه بار دیگه گفتن 57 درصد اضافه شده یه بار گفتن 900 تومن اضافه شده یه بار گفتن 1350000 اضافه شده یه بار گفتن از اول می پردازیم یه بار گفتن از مرداد می پردازیم یه بار گفتن از شهریور می پردازیم ...... فقط 10 درصد اضافه شد والسلام
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      19 0
      پاسخ
      تا آذر ده درصد بازنشستگان فوت کردن کلی شما جلو هستین
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 1
      پاسخ
      تا آذر ده درصد بازنشستگان فوت کردن کلی شما جلو هستین
    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      19 0
      پاسخ
      ازمهررفت آذر،از آذر میره سال بعد
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      21 0
      پاسخ
      اززشهریور تنزل کرده به مهر ماه از مهر هم گذشته به آذرماه رسیده اگه مسولین یه زره هم همت بخرج دهند سال بپایان میرسد اون دیگه قضیهذمنتفی است زحمت نکشند . مرحمت زیاد
    • بازنشسته فرهنگی IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      15 0
      پاسخ
      ایشان نماینده دولت است نه نماینده مردم .
    • منصور IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      22 0
      پاسخ
      مرگ بر دروغگو افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان.....از شهریور شده آذر تازه آن هم معلوم نیست.
      • بازنشسته IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        1 0
        میخ بر تابوت بازنشستگان نکوبید که روزگار میخ طویله بر تابوت شما نکوبد .
      • بازنشسته کشوری IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        1 0
        فقط دروغ دروغ دروغ و .....
      • حسن IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        0 0
        امیدواریم این بار به وعده خود عمل کنند
      • حسن IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        0 0
        امیدواریم این بار به وعده خود عمل کنند
    • قاسم IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      فقط بگید گرانی اقلام از کی شروع میشه چه حالی میکنید شماها
    • علی IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      از کلمه خجالت کشیدن چه درکی دارید؟
    • IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      ۲۰ در صد رو کردبن ۱۱ درصد!!! ۳۵درصد فوق العاده رو هم حذفش کردین یه آب هم روش در این وانفسای قیمتها و حقوقی که یک هفته رو کفاف نمیکنه؟!
    • IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      ۲۰ در صد رو کردبن ۱۱ درصد!!! ۳۵درصد فوق العاده رو هم حذفش کردین یه آب هم روش در این وانفسای قیمتها و حقوقی که یک هفته رو کفاف نمیکنه؟!
    • علیرضا IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      خجالت آوره از شهریور تا حالا وعده توخالی می دهید ، سردی نکنید.
    • فرهاد IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      همزمان گرونی رو هم استارد بزنید بلاخره باید یه جا جبرا ن کنید دیگه
    • رافت IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد
    • جواد IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      آذر میشه دی بعدش بهمن بعد هم که عید انشالله بهد ازعید بر پدر دروغگو ............
    • بازنشسته AE ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      به نماینده اردبیل باصطلاح نایب رئیس. روز بروز اعتبار اطمینانتون را نزد مردم بخاطر عمل نکردن به تعهدادتان از دست می‌دهید این وعده ها از فروردین شروع وهشت ماه سپری شده الان هم وعده آذرماه رو می‌دهید مطمئنا آذر هم وعده دیماه رو خواهید داد . نفرین بر آنهاییکه وفای به عهد نکنند
    • صادق IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای مسولان دروغگو،همین مسولان هستن که مردم را نسبت به حکومت بدبین میکنن تا به کف خیابان بیایند،اول گفتید شهریور،بعد انداختی ماه مهر،وبعد پاس دادی برای آبان ماه وحالا هم اوت کردی برای آذرماه،شماها به خودتان شرمتان نمی آید که اینجور کارمند وبازنشسته را سرکار میگذارید؟ننگ برشماها که خون
    • مصدق IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      خودتان قضاوت کارهایتان را بکنید،واقعا باید از خجالتی آب بشوید،مردم صورت را با سیلی سرخ نگه داشته اند ولی شماها بی خیال مردم،ننگ برشما مسول بی کفایت
    • حسینی IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      شاخ رستم روشکستید بابا بااین افزایش حقوقهاتون!
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      چرا بازنشستگان حقوق تامین اجتماعی لشکری کشوری با هم مساوی نیست ؟؟ چه فرقی دارند اگه قرار همه مساوی بگیرند تامین اجتماعی هم مساوی باشد
    • صادق IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      دولت دروغ یعنی این،شما روی تمام دروغگویان عالم را سفید کردبد،دولت شما پول نداره وهی این ماه واون ماه میکنه،یه بار راستش بگویید و خلاص،از شهریوربوق وکرنا کردید،بازار اجناس بردن بالا،دلار در رفت،تمام چیزها گران شد جز حقوق کارمند وبازنشسته ی بدبخت
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 1
      پاسخ
      احتمالا تا آخر سال کشش میدن، بعد هم میخوره به سال آینده، حکایت کفشهای میرزا نوروز هم یه سرانجامی داشت، ولی این افزایش حقوق نه
    • عبداله IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      پس چرا ۴ماهه با این تئوری موجب ایجادتورم در مایحتاج مردم شده اید؟؟؟ حالا دیدید که عامل گرانی وگرفتاری کارمند چه کسانی هستند؟!
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 1
      پاسخ
      واقعا که........ خجالت نمیکشید
    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      شهریور شد مهر. مهر شد آبان. آبان شد آذر. اخرشم شورای نگهبان با کمال خونسردی اعلام می کنه به دلیل بار مالی حذف میشه
    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      کاشکی دروغ گفتن مجازات سنگین وننگین برای افراد داشته خیلی مشگلات جامعه حل می شد
    • علی سعید IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      اقلا مستمری تامین اجتماعی ها را هم افزایش دهید
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      ووی
    • IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      اول مهر بود حالا شده آذر مدتی دیگر میشود اسفند ‌‌‌‌.... بعد میشه سال دیگه خلاصه خوب دارید مردم را مسخره میکنید ما که میدانیم جز از این نیست
    • عبف AE ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      آن شاالله عید ۱۵۰۰
    • الهام IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 1
      پاسخ
      به جای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، یارانه ها رو زیاد کنید، همه مردم که کارمند و بازنشسته و حقوق بگیر نیستند.با این گرانی های سر سام آور، واقعا که !🤔
    • AE ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 1
      پاسخ
      اول قرار بود از شهریور پرداخت بشه بعد شد مهر و الان کشیدید به آذر. شما هم جیب بری کنید از حقوق کارمندان
    • رضا IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      من خودم میدونم آذر ماه هم انجام نمیشه😜
    • AE ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      از بهمن سال گذشته نسبت به افزایش نظام هماهنگ پرداخت قراره اجرا بشه طبق قانون قرارشد 38 درصد اضافه بشه شد 10 درصد هر ماه وعده ماه دیگه رو دادند لطفا اگه نمی توانید پرداخت کنید اینقدر شعور بازنشستگان توهین نکنید بر آدمهای دروغگو لعنت باد.از بچهگی به ما گفتند دروغگو دشمن خداست
    • IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      نارضایتی هادرکشوربیشتربخاطرمعیشت و دروغگویی امثال این افراده که مردم روخرفرض کردن .
    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      شما غلط کردی که دروغ میگید به مردم وهرروز وعده ووعید می دهید باید ازهمین ماه اجرا شود.هرچه برسرمان آید دراین کشور ازاعمال خودمان است بروید سخرانی امام درباره کمال مطلق را گوش کنید وبخوانید یک جمله آن این است هیچ چیز ازبیرون به ما نمی رسد وهمه ازمرکز خود است.
    • بازنشسته IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بیخود نیست مردم به هیچکدوم از حرفاتون اعتماد ندارن .مگه طرح دو فوریتی نبود مگه اول نگفتین با حقوق مهر علی الحساب ریخته میشه الان میگید اذر ؟چرا با مردم روراست نیستید ؟ خودتون که در رفاهید خبر از بقیه ندارید . اللهم عجل لولیک
    • گردباد IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      وااا مارو اسکل کردید خبرگزاری ها از دوماه پیش خبر مینویسن مرض دارید؟؟ اینطوری میکنید مردم اغتشاش نکن؟ خفه بشن؟! بلاخره که چی حق میاد و باطل نابودمیشه مردم رو مثل فقرا کردید خدا لعنتتون کنه
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      همینجوری دارن لفتش میدن اگه اغتشاشات تموم شد میبرن همون سال دیگه این افزایش را اعمال میکنن با سال دیگه یکی بشه سالهاست ما این گرگهای ریاکار را میشناسیم
    • بازنشسته IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ببخشید این همه زحمت رو متحمل میشوید من یکی اصلا راضی نیستم بگذارید برای سال ۴۰۲ چهارماه بیشتر نمونده.
    • رضا IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      بعد دولتی ها میگن ) چرا اعتراض میکنن مردم !
    • محمد IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      بی لیاقت ها ما که با حقوق ۶تومانی از بی آبرویی جونمون به لبمون رسیده چرا الکی الان سه ماه هست در بوق و کرونا دمیدید برای هیچ چرا تورم رو الکی زیاد کردید خدا شما رو به روز سیاه ما بنشونه
    • عبدالعلی گل بابا نژاد IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      سلام وخدا فوت به خاطر اول طبق قانون اول سال قانون اجرا نکردن دوم اینکه تورم هزار درصد مگه از زمان شروع این دولت ده برابر نشده اجناس سوم بخاطر این صدقه نه حقوق چون حقوق دولت کویت داره میده که سیزده برابر ایران حقوق بازنشستگان است آخه ۹ملیون پول نون و پنیر خالی میشه روزی ۴۰۰ماهی ۱۲ملیون پس واقعا سپاس
    • مسعود IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      مهر شد آبان وحالا هم آذر، چقدر دروغ؟ انتظار دارید بااین دروغهاتون مردم هیچ اعتراضی هم نکنند. والله بخدا خیلی رو دارید.
      • سارا IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
        0 0
        اول ازشهریور بود
    • مسعود IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      مهر شد آبان وحالا هم آذر، چقدر دروغ؟ انتظار دارید بااین دروغهاتون مردم هیچ اعتراضی هم نکنند. والله بخدا خیلی رو دارید.
    • فریاد دادرس IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خاک بر سرتون با این اضافه حقوق دادنتون. تد زندگی مرد باشین، اینقد دروغ نگید.
    • محمد IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      واقعا مجلس سطح سوادش بسیار پایین است لایحه 2فوریتی تایید شده مجددا میرود کمسیون ومجدداباز می گردد مجلس بروی خودتان را مسخره کنید و به شعور بازنشسته وکارمند توهین نکنید باید خیلی زود شورای نگهبان هم تایید کند واز مهر ماه هم اعمال آن صورت بگیرد سیستم حقوقی تمام اتوماتیک است ودستی نیست
    • رز IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 1
      پاسخ
      اصلا افزایش هم ندین مگه بازنشسته قدرتی داره که دولت ازش بترسه اونادارن التماس می کنند بدین یا ندین هیچ کاری نمی کنند
    • تیموری IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      فقط دروغ دیگه بس است مشکلات این ایران کسی سر جای خودش نیست مشتی آدمهای بی سواد مدیریت میکنند
    • AE ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر درغگووووو
    • بازنشسته بدبخت IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      این چه خبر خوبی است خدا لعنت کنه مسببین این خبر خوب را افزایش حقوق بازنشسته بدبخت مقرر بوده از شهریور ماه پرداخت گردد هر ماه داره به تعویق می افتد خدا لعنت کنه مدیران دروغگو واین نمایندگان مجلس وبانیان آن را
    • شهروند IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بگویید دولت ورشکسته شده توان پرداخت حقوق بازنشستگان وکارمندان راندارد چرا این ماه وآن ماه میکند یکبارگی بگین بودجه نداریم خلاص مردم را سرکار نگذارید لعنت بر مسببین این خبر خوش
    • بازنشسته IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      چه خبر خوشی افزایش حقوق بازنشستگان قار بوده از ابتدای شهریور پرداخت بشه آیا پس از گذشت چند ماه وعدم اجرای قانون این خبر خوش می باشد لعنت بر اقتصاد نیوز با این خبر خوشش
    • سارا IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      هرروز یه سازی میزنید.مملکت گل وبلبل

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها