راه آزادی از زیر سایه سلاح می گذرد/مقاومت از جنین تالبنان متحداست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، «خالد البطش» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی و هماهنگ کننده کمیته پیگیری نیروهای ملی و اسلامی فلسطین گفت: رژیم اشغالگر با استفاده از تمام راه‌ها و ابزارها برای شکستن مقاومت در کرانه باختری تلاش می‌کند و در عین حال ما نیز بر وحدت موضع گیری و اتحاد ملت و مقاومت فلسطین و انسجام جبهه‌های رویارویی علیه دشمن تأکید می‌کنیم.

خالد البطش که در همایش اعلام حمایت از قدس و کرانه باختری در شرق نوار غزه سخنرانی می‌کرد، ادامه داد: مقاومت هرگز اجازه نخواهد داد رژیم اشغالگر ملت فلسطین را در هیچ جای خاک فلسطین محصور کرده و ارتباط آن را با سایر بخش‌ها قطع کند.

وی تصریح کرد: ملت فلسطین در کرانه باختری حماسه‌ای قدرتمند را هدایت می‌کند که به حماسه‌های رزمندگان مقاومت در نوار غزه شباهت دارد. توصیه ما به رزمندگان مقاومت در کرانه باختری این است که هوشیاری و استقامت بیشتری در پیش گیرند. تلاش‌های رژیم اشغالگر برای از بین بردن مقاومت شکست خورده است و هدف این رژیم، ایجاد اختلاف در صف نیروها و ملت فلسطین است.

عضو ارشد جهاد اسلامی در ادامه سخنانش از ملت فلسطین در کرانه باختری خواست از رزمندگان مقاومت حمایت بیشتری کرده و روحیه آنها را تقویت کنند.

خالد البطش در پایان ضمن درخواست برای تشکیل فرماندهی واحد در کرانه باختری به منظور مدیریت درگیری با اشغالگران، گفت: آزادی و کرامت از زیر سایه سلاح مقاومت می‌گذرد و با جان فشانی محقق می‌شود. راه آزادی آغاز شده است و تلاش برای از بین بردن مقاومت به نتیجه نخواهد رسید. مقاومت از غزه تا جنین و نابلس تا جنوب لبنان متحد شده است.