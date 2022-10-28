جنبش جهاد اسلامی: آزاد سازی کرانه باختری آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، این روزها در کرانه‌ی باختری صدای غرش شیرانی شنیده می‌شود که تاکنون سابقه نداشته است. شیرانی که معمولاً شب‌ها قدم در بیشه نابلس می‌گذارند و با فعالیت‌های خود یا انگیزه دادن به سایر گروه‌های مقاومت، خواب را از چشمان رژیم ربوده‌اند. حجم عملیات‌ها در این یک ماه باعث حیرت رژیم جعلی شده است؛ به‌طور مثال تنها در روز ۱۳ اکتبر بیش از ۵۰ عملیات مقاومتی در بخش‌های مختلف سرزمین‌های اشغالی علیه نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست ثبت شده است و یا در روز ۱۸ اکتبر ۷ مورد تیراندازی و ۱۵ مورد درگیری در کرانه باختری گزارش شده است. در تمامی این موارد نقش گروه تازه تأسیس «عرین الاسود» به عنوان مجری عملیات یا به عنوان مشوق سایر گروه‌های فلسطینی کامل مشهود است.

در این راستا، خالد البطش از رهبران ارشد جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه مرحله جدیدی با عنوان «آزادسازی کرانه باختری و اخراج اشغالگران» در مقاومت آغاز شده است، بر لزوم تعمیم ایده تشکیل گروه‌های مسلح مانند «تیپ جنین» و «عرین الاسود» در بقیه شهرهای اشغالی کرانه باختری تاکید کرد.

البطش افزود: تلاش صهیونیست‌ها برای خاموش کردن مقاومت در کرانه باختری اشغالی، بی نتیجه خواهد ماند و قیام مردمی و مبارزه برای آزادسازی این سرزمین از اشغالگری ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: ترور فرماندهان مقاومت با هدف سرکوب انتفاضه و از بین بردن هسته اصلی تیپ‌های مقاومت در جنین و نابلس صورت می‌گیرد، اما صهیونیست‌ها در سرکوب مقاومت موفق نخواهند بود.

وی افزود: برای حفاظت از شعله مقاومت در کرانه باختری، باید ایده تشکیل گروه‌های مسلح مانند عرین الاسود و تیپ جنین به سایر مناطق و شهرهای کرانه باختری تعمیم یابد.

عضو ارشد جهاد اسلامی در پایان تاکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین باید هرگونه هماهنگی با رژیم صهیونیستی را متوقف نماید و به جای آن، همکاری بین جنبش‌های جهاد اسلامی، حماس، فتح و سایر گروه‌های مقاومت را گسترش دهد.