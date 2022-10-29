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۷ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۰۸

رئیس سازمان صمت مازندران:

مازندران رتبه چهارم قطعه سازی ایران را دارا است

مازندران رتبه چهارم قطعه سازی ایران را دارا است

آمل- رئیس سازمان صمت مازندران شمار شرکت های قطعه ساز استان را ۱۰۰ واحد ذکر کرد و گفت: مازندران رتبه چهارم قطعه سازی را در کشور دارد.

مجید فانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولیدات قطعه سازی با اظهار این که مازندران رتبه چهارم صنعت قطعه سازی را در کشور دارد، افزود: ۱۰۰ قطعه ساز در استان فعالیت می‌کنند و از آنجایی که قطعه سازی دارای ارزش افزوده بالایی است مشمول حمایت این سازمان قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به هدف گذاری رشد اقتصادی گفت: دستیابی به اهداف رشد اقتصادی از طریق تولیدات مختلف نظیر قطعه سازی محقق می‌شود.

وی قطعه سازی را سبب کمک به رشد اقتصادی استان دانست و گفت: معتبرترین قطعه ساز کشور در استان قرار دارند و کیفیت محصولات در حدی است که مورد تائید شرکت‌های کنترل کیفی و استاندارد است.

فانی بازگشت کند سرمایه قطعه سازان را از جمله دغدغه‌ها برشمرد و گفت: تمام تلاش براین است که با رایزنی شرکت‌های خودروسازی بازگشت سرمایه آنها زودتر صورت گیرد و برای حمایت از قطعه سازان نیز تسهیلات ارزان قیمت در قالب تبصره ۱۸، رونق تولید و مصوبات سفر رئیس جمهوری درنظر گرفته شده است.

کد مطلب 5619970

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