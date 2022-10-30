به گزارش خبرنگار مهر، تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران در سال دوم دوره ششم مدیریت شهری در دستور کار یکصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

در ابتدای بررسی این دستور مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد داد تا حبیب کاشانی از کمیسیون برنامه و بودجه خارج و یه کمیسیون حقوقی ملحق شود که این پیشنهاد را ۸ رأی مثبت و ۱۲ رأی مخالف رأی نیاورد.

در ادامه با رأی اعضای شورای شهر تهران، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل، اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی، کمیسیون حقوقی و نظارت و اعضای کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران ابقاء شدند.

سپس در ادامه انتخابات ۷ نفر از اعضای شورای شهر تهران برای حضور در ستاد مشارکت‌های محلی در دستور کار قرار گرفت که سوده نجفی ۱۸، پرویز سروری ۱۷، نرگس معدنی پور ۱۷، سید احمد علوی ۱۹ رأی، جعفر شربیانی ۱۷، علی اصغر قائمی ۱۳ و ناصر امانی ۱۲ رأی به عنوان این اعضا انتخاب شدند.