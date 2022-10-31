به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، جلسهی سازمان لیگ کشتی با نمایندگان تیمهای حاضر در بیست و دومین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی کشور جام یادگار امام (ره) صبح امروز (دوشنبه) با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، حمید یاری رئیس و مسئولان سازمان لیگ، حسن رنگرز سرمربی، علی محمدی مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی و نمایندگان تیمهای حاضر، در محل سالن کنفرانس خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.
در این جلسه پس از تبادل و توضیحات در خصوص لیگ برتر کشتی فرنگی سال جاری، برنامه نهایی اصلاحی اعلام شد.
همچنین مقرر شد به جهت حمایت از حامیان مالی لیگ برتر، مسابقات جام باشگاههای جهانی در زمستان امسال با حضور ۳ تیم خارجی و ۳ تیم اول تا سوم لیگ برتر سال ۱۴۰۱ برگزار شود.
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