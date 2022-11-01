طرح ملی شهید اندرزگو در حوزه علمیه دامغان اجرا شد

حجت‌الاسلام احمد فوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مجمع علما و فضلای دامغان با بیان اینکه طرح ملی شهید اندرزگو با همراهی و همکاری روحانیان و طلاب حوزه علمیه دامغان برگزار شد، تاکید کرد: این طرح به صورت ملی با بهره گیری از توان و ظرفیت روحانیون و طلاب با هدف کمک به رشد و تعالی دینی و مذهبی جامعه اجرا شد.

وی با بیان اینکه این طرح به خوبی در دامغان برگزار و از جمله اقدامات ماندگار حوزه علمیه شهرستان شد، تاکید کرد: روحانیان و علما مرزبانان جامعه دینی و اسلامی هستند چرا که در خط مقدم مبارزه با ترفند و دسیسه‌های فرهنگی دشمنان قرار دارند لذا برگزاری چنین اقداماتی که به بهره گیری از این ظرفیت عظیم می‌انجامد، می‌بایست مستمر باشد.

استاد حوزه علمیه دامغان و امام جمعه موقت این شهر با بیان اینکه ۱۲۵ روحانی در سطح مختلف در حوزه علمیه برادران دامغان مشغول به تحصیل و ۵۰ نفر از روحانیون در کلاس درس خارج فقه و اصول شرکت دارند، افزود: حوزه علمیه این شهرستان ۲۵ شهید را تقدیم انقلاب کرده که نشان از نقش آفرینی آن در جریان انقلاب دارد.

فوادیان با بیان اینکه حوزه علمیه مرکز و سنگر انقلاب است، بیان داشت: حوزه علمیه دامغان همچنین در جریان پیروزی انقلاب و پس از آن دفاع مقدس و تاکنون نقش بسزایی داشته است.