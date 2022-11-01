استیضاح وزیر بهداشت به دلیل گرانی دارو در دستورکار مجلس قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: جا دارد در اعلام وصول استیضاح‌هایی که اولویت کشور است، اقدام شود و استیضاح وزرایی مطرح شود که مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده‌اند.

وی بیان کرد: وزیر بهداشت با سوءمدیریت خود وضع امروز دارو و افزایش قیمت در این حوزه را رقم زده است. مشکلات بیمارستان‌ها زیاد است و به زودی شاهد مشکلاتی در حوزه شیرخشک خواهیم بود. لازم است استیضاح وزیر بهداشت در دستورکار قرار گیرد.

نیک‌بین تصریح کرد: همچنین باید استیضاح وزیر علوم مطرح شود چرا که با سوءمدیریت در سازمان سنجش آبروی تعداد زیادی از نخبگان و دانش آموزان سمپاد را برده که بدون هیچ دلیل به آنها اتهام تقلب زده است. چه حقی وجود دارد که با آبروی بچه‌های کنکوری بازی می‌شود و بدون دلیل اتهام تقلب به آنها زده می‌شود؟

وی ادامه داد: همچنین باید به استیضاح وزیر راه و شهرسازی رسیدگی شود که حتی توان برای نامه نگاری ندارد. چه اصراری است وزیری که مشکلات جسمی دارد و توان راه رفتن ندارد، بخواهد برای ما راه درست کند؟

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس آئین نامه داخلی مجلس برای استیضاح ۲ ساعت باید زمان صرف شود، اما استیضاح وزیر صمت بیش از ۲ ساعت به طول انجامید.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: بر اساس آئین نامه استیضاح ۵ ساعت زمان دارد و آن چیزی که شما به آن استناد کردید، ماده ۱۰۸ آئین نامه است و ۳ ساعت نیز دولت زمان دارد، اما امروز یک ساعت رئیس جمهور فرصت داشت که در جلسه حضور نداشت و مابقی وقت نیز بین دوستان استیضاح کننده توزیع شد و دولت هم موافقت کرد. لذا هر کدام حدود ۸۰ دقیقه مطالب را مطرح کردند و ما آئین نامه را رعایت کردیم.