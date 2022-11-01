کاربردی ترین نرم افزار crm در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه crm به‌عنوان راهی برای ارتباط با مشتری و سازماندهی امور کسب‌وکارها، موردتوجه کارفرمایان و صاحبان شرکت‌ها قرار گرفته است. اهمیت سی‌آرام به اندازه‌ای است که مدیران شرکت‌ها ساعت‌ها و روزها وقت خود را صرف انتخاب و خرید بهترین نرم‌افزار crm می‌نمایند و در مورد کاربردهای نرم‌افزار موردنظر، حساسیت زیادی به خرج می‌دهند.

در کشور ما نیز همچون سایر کشورهای جهان به‌کارگیری نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به امری مرسوم تبدیل شده است. چنین برنامه‌ای بهترین روش برای شناسایی جامعه‌ی هدف و سازماندهی امور مختلف مربوط به سازمان است. بر همین اساس، شرکت‌های متعددی درزمینه‌ی خریدوفروش نرم‌افزار سی‌آرام فعالیت دارند و تعداد فراوانی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به بازار عرضه شده است، اما باید ببینید کدامیک از این برنامه‌های موجود در بازار بیشتر به‌درد کسب‌وکار شما می‌خورد.

تعدد و تنوع گزینه‌های پیش‌رو باعث می‌شود انتخاب و خرید بهترین نرم‌افزار سی‌آرام با چالش مواجه شود. بالاخره باید از گزینه‌های پیش‌رو بهترین و کاربردی‌ترین نرم. افزار crm را برای کار و حرفه‌ی خود انتخاب کنید. همین جا بمانید تا پس از ارائه‌ی تعریف مختصری از سی‌آرام و کارکردهای آن، چند نکته‌ی کلیدی درباره‌ی بهترین نرم‌افزار سبی آرام را به شما بگوییم. لطفاً ادامه مطالب را مطالعه کنید.

نکاتی در مورد نرم‌افزار Crm

اگر به دنبال راهی برای افزایش مشتری و افزایش سود و درآمد از کسب‌وکار خود هستید، لازم است با این برنامه و مفاهیم مرتبط با آن آشنا شوید. انتخاب نرم‌افزار سی‌آرامی که مناسب کسب‌وکارتان باشد، اولین دغدغه‌ای است که با آن روبه‌رو می‌شوید. آشنایی با ویژگی‌های یک نرم‌افزار خوب و کاربردی کمک می‌کند بهترین انتخاب ممکن را داشته باشد. به بیانی دیگر، انتخاب نرم‌افزار سی‌آرام مناسب با هدف، موجب می‌شود بیشترین بازده را از شغل و حرفه‌تان دریافت کنید.

CRM چیست؟

در بیان تعریف crm باید گفت که این مفهوم مخفف عبارت Customer relationship management یعنی مدیریت ارتباط با مشتری است. همین عبارت تعریف واضح و روشنی از آن را بیان می‌کند. درواقع از طریق نرم‌افزارهای سی‌آرام اطلاعات و رفتارهای مشتریان بالفعل ثبت و ذخیره می‌شود؛ سپس این اطلاعات تحلیل و آنالیز شده و در جهت بهبود کیفیت محصولات و خدمات و همچنین بهبود شرایط کسب‌وکار استفاده خواهد شد. در نهایت اینکه سی‌آرام کمک می‌کند تا مشتریان بالفعل به مشتریان وفادار شما تبدیل شوند و برای فروش محصولات خود همیشه یک‌سری مشتری دائمی داشته باشید.

در تعریفی دیگر می‌توان گفت که crm ارتباط و تعامل بین فروشنده و خریدار را به.طور سازماندهی‌شده و منظم ایجاد می‌کند. یک برنامه سی‌آرام کاربردی، باید سازماندهی تمام مراحل مربوط به کسب‌وکارتان از زمان تبلیغ و بازاریابی تا فروش، حسابداری و پشتیبانی را بتواند بر عهده بگیرد.

نکته‌ی دیگری که ذکر آن را در این مقاله ضروری دانستیم، این است که فرقی ندارد شغل شما چیست و یا اینکه عمر آن چقدر است؟ حتی اگر یک بیزینس ساده مانند یک فروشگاه لباس دارید، باز هم می‌توانید برای مدیریت کسب‌وکار خود از سی‌آرام استفاده کنید. از طرفی برای بهره‌مندی از این نرم‌افزار و مزایای آن، نیازی نیست حتماً به تازگی شروع به‌کار کرده باشید، در هر صورت با یک برنامه خوب و کاربردی می‌توانید تعداد بیشتری مشتری جذب کنید و فروش و درآمد خود را چند برابر نمایید.

مکانیزم CRM چگونه است؟

به‌طورکلی عملکرد نرم‌افزار crm ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعات و شرایط ایجاد تعامل با مشتری از راه‌های مختلف است. کارفرما و مدیران برنامه‌ریزی، اطلاعات ثبت‌شده ازجمله سن و جنسیت مشتریان، محل سکونت و رفتارهای خرید آن را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند؛ سپس با بهبود کیفیت کالا و خدمات خود و متناسب سازی آن با مشتریان فعلی، زمینه را برای افزایش رضایت‌مندی آن‌ها فراهم خواهند کرد. بالاخره اینکه، با این اقدامات افزایش فروش و کسب سود بیشتری را برای خودشان رقم می‌زنند. از طرفی افزایش رضایت مشتریان فعلی، زمینه‌ساز جذب مشتریان جدید خواهد شد و این روند در مدت‌زمان کوتاهی سود و درآمد سازمان مربوطه را چند برابر می‌کند.

بهترین نرم‌افزار سی‌آرام چه ویژگی‌هایی دارد؟

نرم‌افزارهای سی‌آرام متعددی وجود دارند که هرکدام از مکانیزم منحصربه‌فرد برخوردار هستند. البته باید یادآور شد که هدف اصلی تمامی نرم‌افزارهای موجود در بازار، ارتباط و تعامل مستمر و مؤثر با مشتری است.

انتخاب بهترین و مناسب‌ترین نرم‌افزار به هدف شما از استفاده از آن بستگی دارد. با این حال در این بخش از مقاله ویژگی‌های نرم‌افزار crm همیار فروش را به‌عنوان یکی از بهترین و کاربردی‌ترین نرم‌افزار سی‌آرام موجود در بازار ذکر کرده‌ایم.

نرم‌افزار همیار فروش بیشترین کارایی را درزمینه‌ی ارتباط با مشتری دارد و رضایت‌مندی اکثر استفاده کنندگان را در پی داشته است. درواقع بیان ویژگی‌های این برنامه نمونه‌ی خوبی برای معرفی یک crm مؤثر و کاربردی است. نرم‌افزار ارتباط با مشتری همیارفروش امکانات زیر را در اختیار سازمان قرار می‌دهد:

یک سی‌آرام کاربردی باید از پایگاه داده‌ای کامل و قابل‌آپدیت برخوردار باشد.

ارتباط مستمر و شبانه‌روزی و پیگیری سریع از ضروریات یک سی‌آرام کاربردی است.

باید بتوان با مشتری ارتباط آسان برقرار کرد و پیگیری فروش محصولات به‌صورت خودکار صورت گیرد.

در یک crm کاربردی امکان ایجاد ارتباط با مشتری از راه‌های مختلف ازجمله Email، پیام کوتاه و یا برقرار تماس وجود دارد.

سی‌آرام‌های کاربردی علاوه بر ثبت اطلاعات، ذخیره‌سازی و ایجاد تعامل با مشتری، باید قابلیت تهیه‌ی گزارش و اقدامات حسابرسی و حسابداری را نیز داشته باشد.

همچنین با استفاده از نرم‌افزار مدیریت با مشتری باید بتوان بر روند کار کارمندان و کارکنان و شیوه‌ی انجام وظایف آن‌ها نظارت مستمر و مؤثر داشت.

سخن پایانی

در این مقاله تلاش کردیم شما را با ویژگی‌های یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری کاربردی آشنا کنیم، همچنین همیار فروش به‌عنوان یکی از بهترین و کاربردی‌ترین نرم‌افزارهای CRM در ایران از تمامی ویژگی‌های یک برنامه بهینه و باکیفیت برخوردار است. امیدواریم مطالب ذکر شده برایتان مفید بوده باشد.

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