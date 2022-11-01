حمایت دولت برای تامین بازار فروش محصولات زنان کارآفرین

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی و بانوان کارآفرین استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با تاکید بر حمایت ویژه زنان سرپرست خانواده و تأمین بازار فروش محصولات زنان کارآفرین در دولت سیزدهم گفت: اعتباراتی در دور اول سفرهای ریاست جمهوری در موضوعات مختلف ویژه بانوان در نظر گرفته شده است که باید قبل از آغاز دور دوم سفرها، به نتیجه لازم برسد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص نشست خود با زنان کارآفرین و فعال اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: از مهمترین دغدغه آن‌ها می‌توان به فروش محصولات و ایجاد بازارچه‌های مناسب، صادرات و حمایت دولت در بخش فروش و تضمین لازم برای حمایت از فعالیت‌های خود بودند که راهکارهای بیان شد و امیدواریم به نتیجه برسد.

وی افزود: تداوم استفاده از بیمه قالی بافی که خانم‌ها متقاضی آن بودند؛ امیدواریم همچون بیمه صنایع دستی که دولت اعتباری برای آن در نظر گرفته شده است، مورد درخواست بود.

خزعلی در پایان بیان کرد: همچنین برخی کارگاه‎‌های خانوادگی و کسب و کارهای خانواده محور که مورد تاکید دولت است دچار برخی ناهماهنگی‌هایی است که امیدواریم تخفیف‌ها و تسهیلات مناسبی برای این کارگاه‌ها در نظر گرفته شود.