رشد ۹۱ درصدی ورود دارو به کرمانشاه از ابتدای آبان ماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجرب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره کمبود داروهای اخیر و تلاش‌های انجام شده برای رفع آن، اظهار کرد: مشکل کمبود سرم و آنتی بیوتیک برای کودکان مشکلی کشوری بوده که بر اساس تدابیر اندیشیده شده از سوی رئیس سازمان غذا و دارو در آینده نزدیک مشکلات و کمبودهای دارویی بر طرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هفت ماه گذشته مصرف سوسپانسیون آنتی‌بیوتیک به طور روزانه کمتر از ۲ هزار و ۱۰۰ واحد بوده، افزود: با این وجود از ابتدای آبان ماه تاکنون به چهار هزار و ۱۰۰ واحد رسیده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: براساس افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در چند روز اخیر شاهد رشد ۹۱ درصدی ورود دارو، توزیع و عرضه در داروخانه‌ها بوده است‌.

مجرب با اشاره به تلاش‌ها برای رفع کامل و ۱۰۰ درصدی کمبود دارو، خاطر نشان کرد: اگرچه همچنان کمبود دارو در استان کرمانشاه احساس می‌شود اما با روند رو به افزایش تولید و توزیع داروهای مورد نیاز از خانواده آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توان به زودی شاهد تعادل در بازار عرضه و تقاضا بود.

وی به کمبود سرم در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: به منظور رفع کمبود سرم مجوز وارداتی سرم و توزیع آن در داروخانه‌های خصوصی صادر شده اما سرعت ورود سرم‌ها هنوز کند بوده اما می‌توان به رفع کمبود سرم در استان کرمانشاه امیدوار بود.

مجرب در پایان نیز عنوان کرد: هرگونه کمبود دارویی در استان کرمانشاه را شهروندان می‌توانند از طریق شماره تماس ۰۸۳۳۷۱۰۶۳۰۹ اطلاع داده تا پیگیری و راهنمایی‌های لازم انجام گیرد.