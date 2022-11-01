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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۴

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:

۱۰ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های خراسان رضوی رخ داده است

۱۰ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های خراسان رضوی رخ داده است

مشهد ـ رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ۱۰ فقره تصادف خسارتی در ۲۴ ساعت گذشته در جاده‌های خراسان رضوی رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میش مست اظهار کرد: ۱۰ فقره تصادف خسارتی نیز در ۲۴ ساعت گذشته در جاده‌های خراسان رضوی رخ داده و تصادف منجر به فوت نداشتیم.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ۱۲ نفر در تصادفات جاده‌ای استان در ۲۴ ساعت گذشته مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

وی گفت: روز گذشته هشت فقره تصادف جرحی در استان خراسان رضوی رخ داده است.

میش مست بیان کرد: با توجه به بارش باران در برخی جاده‌های استان از صبح امروز، لغزدگی سطح جاده گزارش شده که خوشبختانه تاکنون تصادفی رخ نداده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: ترافیک نیز هم اینک در مسیر مشهد- چناران پرحجم و در سایر جاده‌های خراسان رضوی عادی و روان است.

کد مطلب 5622256

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