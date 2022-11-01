به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میش مست اظهار کرد: ۱۰ فقره تصادف خسارتی نیز در ۲۴ ساعت گذشته در جاده‌های خراسان رضوی رخ داده و تصادف منجر به فوت نداشتیم.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ۱۲ نفر در تصادفات جاده‌ای استان در ۲۴ ساعت گذشته مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

وی گفت: روز گذشته هشت فقره تصادف جرحی در استان خراسان رضوی رخ داده است.

میش مست بیان کرد: با توجه به بارش باران در برخی جاده‌های استان از صبح امروز، لغزدگی سطح جاده گزارش شده که خوشبختانه تاکنون تصادفی رخ نداده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: ترافیک نیز هم اینک در مسیر مشهد- چناران پرحجم و در سایر جاده‌های خراسان رضوی عادی و روان است.