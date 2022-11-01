به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: دشمنان نظام هیچ وقت برای ضربه زدن به ایران اسلامی از فتنه‌انگیزی دست بر نمی‌دارند و حوادث اخیر نشان داد که هر جا دشمن فرصتی برای توطئه‌های خود داشته باشد، برملا می‌کند.

وی تصریح کرد: با تدابیر مقام معظم رهبری، بصیرت و هوشیاری بالای مردم این فتنه‌ها خنثی شده و همه ما موظف هستیم با تدابیر خلاقانه و عملکرد خوب، کارآمدی نظام را در عرصه‌های مختلف برجسته نشان دهیم تا توطئه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کنند.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار با دعوت از دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در مراسم ۱۳ آبان گفت: قطعاً مردم متدین و ولایتمدار شهرستان بیله‌سوار بار دیگر با حضور حماسی خود مشت محکمی به دهان مستکبران عالم به ویژه آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌ها خواهند زد.

اصغری افزود: تمام ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید هماهنگی‌های لازم را به منظور مشارکت پر شور و باشکوه مردم در مراسم ۱۳ آبان در سطح شهرستان را فراهم کنند.

وی با تسلیت شهادت هموطنانمان در حمله تروریستی در حرم شاهچراغ خاطرنشان کرد: ملت مقاوم و حماسه‌آفرین ایران اسلامی بارها و از جمله در اغتشاشات اخیر، با جدا کردن صف خود از آشوبگران نشان داد عزتی را که حاصل خون پاک شهدا است، با هیچ چیز معامله نکرده‌اند.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار بیان کرد: تلاش دشمنان در بزرگنمایی مشکلات با بصیرت مردم ایران خنثی شده و خون پاک شهدای انقلاب اسلامی برهم زننده آرامش عوامل ناامنی و نابودکننده اتاق فکر دشمنان خواهد بود.