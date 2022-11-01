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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۲۳

رئیس جمهور تونس: فلسطین را هرگز فراموش نمی کنیم

رئیس جمهور تونس: فلسطین را هرگز فراموش نمی کنیم

رئیس جمهور تونس طی اظهاراتی در نشست سران عرب در الجزایر گفت که فلسطین را فراموش نمی کنیم، زیرا ملت های عربی عزت، غرور و کرامت را از همدیگر دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، قیس سعید رئیس جمهور تونس در سخنان خود در نشست سران عرب در الجزایر گفت: تونس از هیچ تلاشی برای حل و فصل مسائل کشورهای عربی فروگذار نمی‌کند و خواهان اتحاد کشورهای عربی است. تنها زمانی صلح فراگیر می‌شود که فلسطینیان بتوانند حقوق خود را بازپس بگیرند و کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تشکیل شود.

وی ادامه داد: مسئله فلسطین باید در همه کنفرانس‌ها و نشست‌های کشورهای عربی مطرح شود، تا این حق برای آزادی خواهان فراموش نشود.

رئیس جمهور تونس ادامه داد: می‌توانیم عوامل تفرقه را از بین ببریم و به سوی آینده بهتر حرکت کنیم، ما در شرایط بین المللی بی سابقه‌ای به سر می بریم و چالش‌های زیادی وجود دارد.

رئیس جمهور تونس گفت: شیوع ویروس کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تغییرات آب و هوایی بر کشورهای عربی تاثیر گذاشت.

کد مطلب 5622447

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