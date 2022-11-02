قم سیاه پوش بانوی کرامت/اعلام برنامه ها ازتعویض پرچم تاشمع گردانی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دهمین روز از ماه ربیع الثانی مصادف با سالروز رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه (س) است، بانویی که بعد از ۱۷ روز اقامت در شهر مقدس قم به دلیل شدت بیماری از دنیا رفتند.

در تاریخ نقل شده است که یکسال بعد از ورود حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به ایران، آن حضرت نامه‌ای برای خواهرشان نوشتند و بعد از آن در سال ۲۰۱ هجری کریمه اهل بیت (ع) راهی خراسان شدند که در میانه راه در ساوه، مأموران حکومت عباسی سد راه کاروان می‌شوند و نبردی رخ می‌دهد که در آن برادران و مردان قافله که از نزدیکان حضرت معصومه (س) بودند به شهادت می رسند و آن حضرت در این شرایط به دلیل شدت ناراحتی و به نقلی بر اثر مسموم شدن بیمار می‌شوند؛ به گونه‌ای که ادامه راه برایشان امکان پذیر نبوده است.

بعد از این واقعه بنا به درخواست حضرت معصومه (س)، دستور دادند که ایشان را به شهر قم که فاصله ۱۰ فرسخی با ساوه داشته ببرند که وقتی شیعیان در قم از ورود حضرت با خبر می‌شوند به استقبال آن حضرت می آیند و موسی بن خزرج از بزرگان این شهر بانوی کرامت را در سرای خود منزل می‌دهند و مهماندار ایشان می‌شوند.

این بانوی بزرگ اسلام ۱۷ روز بعد از حضور در شهر مقدس قم رحلت می‌کنند و از آن پس مرقد ایشان پناهگاه شیعیان در تاریخ می‌شود و شهر مقدس قم به همین سبب از جایگاه ویژه ای برخوردار می‌شود تا جایی که خاستگاه بزرگترین انقلاب عصر معاصر لقب می‌گیرد.

شهر کریمه اهل بیت (ع) در روزهای آینده سوگوار خواهر خورشید خواهد بود و مراسم عزاداری در جای جای این شهر به یاد دخت موسی بن جعفر (ع) برگزار می‌شود و شهر رخت ماتم به تن می‌کند.

بسیاری از کاروان‌ها از شهرهای مختلف به خصوص کاروان‌های پیاده زائران عراقی این روزها در مسیر رسیدن به شهر مقدس قم هستند تا بتوانند در روز شهادت آن حضرت در حرم مطهر حضور یافته و به عزاداری بپردازند.

موکب هایی از شهرهای مختلف کشور و همچنین از عراق در مسیرهای منتهی به حرم مطهر در حال استقرار هستند تا بتوانند از زائران آن حضرت در ایام رحلت بانوی کرامت پذیرایی کنند.

هیئت‌های مذهبی بزرگ شهر قم نیز برنامه‌های عزاداری خود را اعلام کرده و بسیاری از مداحان مطرح کشوری از جمله منصور ارضی، محمود کریمی، محمد رضا طاهری، سید مهدی میرداماد، مهدی رسولی، محمد حسین پویانفر، عبدالرضا هلالی و حسین طاهری در شب و روز شهادت حضرت در شهر مقدس قم برنامه دارند.

کانون برگزاری مراسم عزاداری نیز حرم مطهر بانوی کرامت است و در این ایام برنامه‌های مختلفی در این آستان مقدس برگزار می‌شود که این ویژه برنامه‌ها با سیاه پوشی حرم مطهر و تعویض پرچم گنبد این آستان مقدس در روز جمعه هفته جاری آغاز می‌شود و در نهایت با برگزاری آئین سنتی و دیرینه شمع گردانی خادمان به پایان می‌رسد.

برگزاری آئین تعویض پرچم حرم مطهر حضرت معصومه

حجت الاسلام علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در ایام رحلت شهادت گونه آن حضرت اظهار داشت: سیاه پوشی حرم مطهر حضرت معصومه (س) صبح روز جمعه ۱۳ آبان ماه انجام و عصر جمعه نیز آئین تعویض پرچم گنبد حرم کریمه اهل بیت (ع) با حضور زائران، مجاوران و خادمان حضرت در صحن امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت: مراسم شب رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) روز جمعه هفته جاری بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری و مداحی محمود کریمی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام قاسمی عنوان داشت: مراسم عزاداری محفل اشک با حضور مداحان اهل بیت (ع) استان قم نیز بعد از این مراسم در محل شبستان برگزار می‌شود.

وی گفت: مراسم قرائت دعای کمیل این هفته توسط حجت الاسلام والمسلمین میرزا محمدی از ساعت ۳ بامداد در حرم مطهر برگزار می‌شود که این مراسم از شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش می‌شود.

برپایی دسته عزاداری خادمان حضرت معصومه (س)

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به برپایی دسته عزاداری خادمان حضرت معصومه (س) در روز شنبه همزمان با سالروز شهادت آن حضرت بیان داشت: این مراسم از ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان میر به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود و در ادامه عزاداران در صحن امام رضا (ع) تجمع کرده و حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی سخنرانی و سید علی حسینی نژاد مداحی خواهند کرد.

حجت الاسلام قاسمی ادامه داد: مراسم عزاداری ظهر روز شهادت نیز بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی (ره) با مداحی سید رضا نریمانی برگزار می‌شود.

پخش برنامه تلویزیونی سمت خدا از حرم مطهر حضرت معصومه (س)

وی ابراز داشت: برنامه تلویزیونی سمت خدا نیز به صورت زنده از ساعت ۱۳ در شبستان امام خمینی (ره) اجرا و از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) عنوان داشت: عصر روز شنبه ۱۴ آبان ماه نیز مراسم عزاداری قبل از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین احمد لقمانی و مداحی محمد حسین پویانفر برگزار می‌شود که این مراسم به صورت زنده از شبکه قرآن پخش می‌شود.

برنامه عزاداری شام رحلت حضرت معصومه (س) و آئین شمع گردانی خادمان

حجت الاسلام قاسمی با اشاره به برنامه عزاداری شام رحلت حضرت معصومه (س) عنوان داشت: این مراسم بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی مهدی رسولی همراه با شعرخوانی صابر خراسانی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) ادامه داد: آئین شمع گردانی خادمان نیز از ساعت ۱۹:۳۰ با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی سید مهدی میرداماد و نیز شعر خوانی سید حمید برقعی و خطبه خوانی عباس حیدرزاده در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم عزاداری ویژه اردو و عرب زبانان

وی با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری ویژه اردو و عرب زبانان گفت: این مجالس در روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در شبستان‌های نجمه خاتون و حضرت زهرا (س) بعد از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام قاسمی همچنین با اشاره به برگزاری ویژه برنامه عزاداری برای نوجوانان بیان داشت: این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان و مداحی سید رضا نریمانی صبح روز شنبه از ساعت ۹ صبح در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.