وضعیت ناپایدار جوی و دریایی در استان بوشهر/ غافلگیر نشویم

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: «لیمر» یکی از طوفان‌های موسمی خلیج فارس که هر سال در اوایل فصل بارندگی و میانه پاییز وزیدن می‌گیرد و اغلب با بارش و خسارت همراه است.

منطقه عمده مکانی طوفان لیمر نوار ساحلی استان بوشهر است و در این استان به همین نام مشهور است. این طوفان در دریانوردی و کشاورزی سواحل خلیج فارس اهمیت فراوان دارد و مهمترین طوفان فصلی این ناحیه است.

این روزها مردم استان بوشهر انتظار طوفان لیمر را می‌کشند تا با وقوع آن شرایط آب و هوایی استان تغییر کرده و ضمن سردتر شدن هوا، بارندگی‌ها نیز آغاز شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از امروز پوشش ابر در استان بوشهر افزایش می‌یابد و طی روزهای آخر هفته احتمال بارش باران، آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیل در این استان وجود دارد.

باران در روزهای انتهایی هفته

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که سرعت وزش باد در استان بوشهر افزایش یافته و ناپایداری‌های جوی در استان بیشتر می‌شود.

پیام مساعدی از تشدید و تقویت ناپایداری‌ها در سطح استان خبر داد و بیان کرد: پیش بینی می‌شود در روزهای آخر هفته جاری شاهد بارش اولین باران پاییزی در استان بوشهر باشیم.

وی ادامه داد: طی روزهای پنج شنبه و جمعه شاهد تقویت ناپایداری‌ها و تشدید بارندگی‌ها هستیم و طی این دو روز رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید غالب نقاط استان را در بر می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر با پیش بینی ریزش تگرگ در مناطق مستعد، وقوع صاعقه و طوفان تندری افزود: تمرکز این سامانه در روز پنجشنبه در مناطق شمالی و مرکزی و در روز جمعه بر مناطق جنوبی و مرکزی خواهد بود.

استان بوشهر در آماده‌باش

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاهد وقوع تندباد، بارش باران و احتمال جاری شدن سیل در سطح استان بوشهر هستیم.

کوروش دهقان با اشاره به آمادگی کامل برای دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی و ستاد مدیریت بحران در استان بوشهر بیان کرد: انتظار می‌رود اقدامات پیشگیرانه به صورت جدی در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی خواستار توجه همه افراد به هشدارها شد و بیان کرد: انتظار می‌رود که مردم استان بوشهر به ویژه دریانوردان ضمن پیشگیری‌های لازم از هر گونه تردد دریایی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر خواستار پرهیز از انجام تفریحات دریایی شد و بیان کرد: از مردم انتظار داریم که از شنا در دریا، قایق سواری، اسکان و رفت و آمد در سواحل پرهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه در مناطق شهری و روستایی نیز اثرات خود را خواهد داشت افزود: به مردم توصیه می‌کنیم با انجام اقدامات پیشگیرانه مسئولان را کمک کنند تا با کمترین خسارت از این سامانه گذر کنیم.

توصیه‌های برق استان بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند با عنایت به اعلام و هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر احتمال وقوع باد موسمی و محلی لیمر از روز سه شنبه تا پایان روز جمعه نکات ایمنی به منظور جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی و غیرمترقبه برق در دستور کار باشد.

مهار همه اشیا فلزی به جهت جلوگیری از آسیب رساندن به تأسیسات برق که عامل برق‌گرفتگی و قطع برق را به دنبال دارد از دیگر نکات مورد تاکید در اطلاعیه شرکت توزیع برق استان است.

در این اطلاعیه ضمن تاکید بر لزوم عدم عبور و مرور در مجاورت درختان زیر شبکه‌های برق آمده است: توصیه و تاکید می‌شود در زمان بارش باران از دست زدن به تأسیسات برق جدا خودداری شود.

آبگرفتگی معابر و اختلال در ترددهای دریایی

در اطلاعیه هواشناسی بوشهر نیز از احتمال آب گرفتگی (گاهی شدید) معابر عمومی، لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی، وقوع صاعقه و رعد و برق شدید و خطر آتش سوزی در تأسیسات برق شهری و تأسیسات و مخازن نفتی و گازی، وزش تندباد و شکستن درختان و خطر آسیب و خسارت به زیر ساخت‌های ساحلی و شهری، خسارت به مزارع و باغات کشاورزی، احتمال ریزش کوه و مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی، طوفانی شدن دریا و سواحل خبر داده شده است.

هواشناسی بوشهر توصیه کرده است: آمادگی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی استان برای مقابله با خسارات احتمالی و اتخاذ راهکارهایی برای عبور سیلاب‌های احتمالی ضروری است.

در این اطلاعیه همچنین بر لزوم اجتناب از چرای دام در دره‌ها و مناطق مستعد سیل و رعدوبرق، اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و سواحل، اجتناب از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی تاکید شده است.

هواشناسی بوشهر خواستار اجتناب از فعالیت‌ها و ترددهای دریایی، اجتناب از سفرهای غیرضروری و ترددهای جاده‌ای به علت لغزندگی و سیلابی شدن محورهای مواصلاتی، اتخاذ راهکارهایی برای محافظت از محصولات کشاورزی و پیشگیری از خسارات احتمالی شده است.

در این اطلاعیه آمده است: به دلیل شرایط سخت جوی و دریایی و اختلال در ترددهای دریایی، از ترددهای دریایی اکیداً اجتناب شود.