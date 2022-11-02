به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به «ابن بابویه و صدوق اول، پدر شیخ صدوق، فقیه و پیشوای مردم قم و از فقهای بزرگ شیعه در عصر غیبت صغری بوده‌است. او نخستین مؤلف کتاب فقهی عاری از ذکر سند روایت می‌باشد که توانسته است کتاب فقهی را مجرد از سند روایت و مانند اثری مخصوص به مؤلف و نشان دهنده فتوی و نظر او تألیف کند؛ و کتابی به همین سبک به نام «الشرایع» (الرسالة الی ابنه یا الفقه الرضویه) جهت پسر خود، شیخ صدوق به یادگار گذاشت.

بر همین اساس، اولین دوره سلسله نشست‌های علمی، علی بن بابویه قمی با موضوع «بازشناخت نقش و جایگاه حوزه حدیثی قم در گذر زمان» برگزار می‌شود.

در این نشست سید علیرضا حسینی شیرازی به عنوان ارائه دهنده به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

زمان برگزاری دوشنبه‌ها، ساعت ۱۰ صبح در بقعه مطهر علی بن بابویه قمی برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند از تاریخ ۱۰ الی ۲۰ آبان از طریق لینک https://b2n.ir/hadith1401 اقدام به ثبت نام کنند.



