دستگاه قضایی کرمان به حادثه ریزش معدن در کوهبنان ورود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی در حاشیه بازدید از معدن طغرالجرد در کوهبنان، افزود: تحقیقات قضائی در مورد حادثه معدن معدن شماره "۱۴-۱۲" این شهرستان در حال انجام است و در صورت تشخیص کوتاهی، با ترک فعل‌های صورت گرفته برخورد خواهد شد.

این مقام قضائی بیان کرد: پس از حادثه ریزش معدن در کوهبنان اقدام‌های لازم برای دسترسی به دو معدنکار محبوس شده در قسمت انتهای تونل انجام شده که در نهایت پس از تلاش تیم‌های امداد و نجات، بعد از چندین ساعت در نهایت با جسد بی جان دو کارگر محبوس شده مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه علت حادثه ریزش معدن در کوهبنان هم اکنون در حال بررسی است و پرونده قضائی این حادثه با انجام کار کارشناسی تکمیل می‌شود، اظهار داشت: بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان مربوطه پس از انجام تحقیقات و کار کارشناسی قصور، عدم رعایت نکات ایمنی و یا طبیعی بودن حادثه را بررسی و اعلام می‌کنند و در راستای تکمیل پرونده اقدام‌های قانونی لازم انجام می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان در پایان افزود: دستگاه قضائی بدون اغماض پس از روشن شدن موضوع چنانچه شخص یا اشخاصی در بروز حادثه ریزش معدن کوهبنان دخیل باشند با آنان برخورد جدی و قانونی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: جزئیات بیشتر حادثه ریزش معدن در کوهبنان از طریق روابط عمومی دادگستری مرکز استان کرمان به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

در حادثه ریزش یک معدن زغالسنگ در شهرستان کوهبنان ۲ تن از کارگران این معدن که محبوس شده بودند جان خود را از دست دادند.