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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۳۹

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ ثبت بیشترین بارش‌ها در «شول‌آباد»

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ ثبت بیشترین بارش‌ها در «شول‌آباد»

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به جزئیات بارندگی‌ها طی ۴۸ ساعت گذشته در این استان، گفت: در این مدت بیشترین بارش‌ها در «شول آباد» ثبت شده است.

بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش‌ها در لرستان طی ۴۸ ساعت گذشته اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در ازنا ۱۲.۴ میلی متر، در الشتر ۴.۱ میلی متر، در الیگودرز ۱۶.۴ میلی متر، در بروجرد ۴.۳ میلی متر و در پلدختر یک میلی متر بوده است.

وی همچنین میزان بارش‌ها در خرم آباد را هفت میلی متر، دورود ۲۰ میلی متر، کوهدشت ۲.۴ میلی متر، نورآباد دو میلی متر، رومشکان ۱.۲ میلی متر، سپیددشت ۱۵ میلی متر، شول آباد ۳۲.۲ میلی متر، سیلاخور ۱۱ میلی متر و چگنی را پنج میلی متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارش‌ها در این استان را در مدت زمان یاد شده، ۱۰ میلی متر عنوان کرد.

کد مطلب 5622859

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