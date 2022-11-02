اقتدار ایران باعث ترس و وحشت دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در تجمع طلاب و خطبای حوزه علمیه الغدیر اهواز برای اعلام انزجار نسبت به اغتشاشات و عملیات تروریستی هتک حرمت حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی (ع) که در مسجد ابوطالب حوزه علمیه الغدیر اهواز برگزار شد، بیان کرد: در زمان جنگ تحمیلی که همه کشورهای استکبار جهانی ضد ایران بودند، حتی تهیه سیم خاردار از خارج از کشور برای ما غیر ممکن بود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم کشورهای دیگر تقاضای خرید تسلیحات پیشرفته‌ای را مثل پهباد و موشک از ایران می‌کنند.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اقتدار ایران باعث ترس و وحشت دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل شده است.

آیت الله حیدری افزود: کشورهای استکبار جهانی در حال حاضر دست به هر کاری مثل اغتشاشات و فاجعه هتک حرمت حرم مطهر شاه‌چراغ (ع) می‌زنند تا بتوانند از اقتدار ایران بکاهند.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمنان باید بدانند که دستشان برای ملت ایران رو شده و ایران زیر پرچم امام زمان (عج) روز به روز مقتدرتر و پیشرفته‌تر می‌شود.

وی گفت: مردم ایران همچنان وفادار انقلاب اسلامی هستند و ایران بیدی نیست که از بادهایی مثل اغتشاشات و اعمال تروریستی بلرزد و نظام اسلامی این کشور همچون گذشته بر همه توطئه‌ها پیروز خواهد شد.