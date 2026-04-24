به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری در خطبه‌های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: آمریکا می‌خواست تنگه هرمز را اشغال کند اما کور خوانده است و نیروی مسلح ما اجازه چنین کاری به آنها نمی‌دهد.

وی افزود: ایران در حساس‌ترین شرایط خود به سر می‌برد و براساس وعده‌هایی که امامین انقلاب دادند، به برکت خون امام شهید و بعثت رزمندگان در میدان و ملت ایران، در حال نزدیک شدن به قله‌های فتح با شتابی سریع‌تر از گذشته هستیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ملت ایران در آستانه فتوحات بزرگی قرار دارد و جنگ تحمیلی سوم مقدمه‌ای برای تحولات جهانی خواهد بود و ان‌شاءالله به ظهور امام زمان (عج) منتهی خواهد شد.

وی با اشاره به انگیزه دشمنان برای آغاز جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت: انگیزه واقعی صهیونیست‌ها، حامیان آمریکایی آن‌ها و حامیان منطقه، رسیدن به رویای پوچ تاریخی صهیونی یعنی تشکیل دولت صهیونیستی بزرگ است.

آیت‌الله حیدری با تشریح دلایل اشغال فلسطین توسط اسرائیل در سال ۷۸ گفت: اسرائیل تنها به اشغال فلسطین قانع نبود و نظریه آن‌ها «من النیل الی الفرات» بود.

وی ادامه داد: صهیونیست‌ها رویای اشغال کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس تا پاکستان و افغانستان را در سر می‌پروراندند تا دولت اسرائیل بزرگ را تشکیل دهند اما متوجه شدند که کشور ایران مانع رسیدن به این رویاست.

امام‌جمعه موقت اهواز توضیح داد: دشمنان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را برای نابودی ایران و به منظور رسیدن به هدفشان بر مردم تحمیل کردند.

وی بیان کرد: با مدد الهی و امدادهای امام زمان، بعثت ملت ایران، استواری رزمندگان و اتحاد میان مسئولان و به برکت رهبری حکیمانه امام شهید و خلیفه صالح، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، دشمنان ناکام ماندند و شکست خوردند.

حیدری ادامه داد: پس از شکست در جنگ اعلام کردند مذاکره کنیم و بعد اعلام آتش‌بس کردند؛ ایران نیز آتش‌بس را قبول کرد و حکیمانه پای مذاکره رفت و دشمن را پشت میز مذاکره شکست داد.

وی گفت: دشمن وقتی از میز مذاکره مایوس شد، مسئله محاصره دریایی را راه انداخت که محاصره بیشتر به ضرر خودشان شد زیرا عقلی در ترامپ و یاران او وجود ندارد.

امام‌جمعه موقت اهواز بیان کرد: دشمن پس از مایوس شدن، شروع به ایجاد تفرقه میان مسئولان کرد تا بین دو جریان، یعنی کسانی که مخالف مذاکره هستند و جریانی که موافق مذاکره هستند، تفرقه ایجاد کند اما با برخورد انقلابی سران کشور، دشمن از این دسیسه هم ناکام ماند.

وی تصریح کرد: بحث تندرو و میانه‌رو بحث پوچی است و همه ما از دم انقلابی هستیم و معتقدیم یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک هدف داریم که آن هم پیروزی بر متجاوزان به ایران عزیز است.

آیت‌الله حیدری از طرف مردم از سران جمهوری اسلامی قدردانی کرد و افزود: این وحدت فرجامی جز پیروزی نخواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود خطاب به دولت‌ها و ملت‌های عربی سخن گفت.