نیروهای راهداری اردبیل توان خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین هاشمی ظهر چهارشنبه در مانور پدافند غیرعامل در محور اردبیل-سرچم اظهار کرد: نیروهای راهداری اردبیل در قالب پدافند غیرعامل توان خود را در بازگشایی مسیر و هدایت ترافیکی به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به برگزاری مانور پدافند غیرعامل به منظور ارزیابی عملکرد، آمادگی و تعامل بین اعضای کارگروه کمیته حمل و نقل و جابجایی در محور اردبیل-سرچم، افزود: این مانور با پیمایش جاده کنارگذر تونل‌های ۱ تا ۱۱ محور مذکور و ارزیابی آمادگی کنارگذر برگزار شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل بیان کرد: آمادگی نیروهای راهداری برای رسیدن به موقع سرصحنه حادثه و مقابله با هرگونه انسداد وارزیابی جاده کنارگذر در سریع‌ترین زمان ممکن از مهمترین اهداف مانور پدافند غیرعامل توسط اداره کل راهداری استان اردبیل بود.

هاشمی افزود: این مانور با همکاری هلال احمر، اورزانس، پلیس راه، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات رسان برگزار شد که با توجه به اینکه در محور اردبیل-سرچم تونل‌های ۱۲ گانه و پل‌های متعددی وجود دارد این محور به عنوان محل رزمایش انتخاب شده بود.

وی امکان‌سنجی، ارزیابی توانمندی دستگاه‌ها در انتخاب مسیر جایگزین و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت درخدمات‌رسانی را از دیگر اهداف مهم این پدافند عنوان کرد و گفت: در این رزمایش تمرینات لازم جهت هدایت و تردد افراد به مسیر جایگزین در سریع‌ترین زمان انجام شد.