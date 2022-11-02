عبدالمطهر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات یازدهمین شنبه «امید و افتخار» گفت: یکی از وظایف شهرداری تهران جلوگیری از وقوع سیلاب و خطرات احتمالی جانبی و مالی آن، پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و ایجاد اختلال در تردد وسایل نقلیه و عابران، جلوگیری از ورود روان‌آب‌های جاری در اثر بارندگی به منازل مسکونی، واحدهای تجاری و اداری است که شرکت خاکریز آب این مسئولیت را برعهده دارد.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: شرکت خاکریز آب شهرداری تهران که در زمینه اجرای زیرساخت‌های مربوط به کنترل سیلاب، مدیریت و هدایت آب‌های سطحی فعالیت می‌کند در یازدهمین شنبه «امید و افتخار» از ۵ پروژه‌ای را به مرحله بهره برداری رسانده است رونمایی خواهد کرد که این پروژه مربوط به احداث کانال جدید و یا مرمت برخی از کانال‌های قدیمی موجود است.

وی بیان کرد: احداث کانال کمکی در محدوده پل آریافر را داریم؛ چرا که کانال‌های موجود ظرفیت کافی نداشتند به همین منظور ۴۹۱ متر کانال جدید ایجاد کردیم، علاوه بر این در بزرگراه شهید لشکری احداث کانال ۱۲۷۰ متری را داریم که در روز شنبه از فاز اول آن که حدود ۸۶۲ متر است رونمایی می‌شود و به بهره برداری خواهد رسید.

محمدخانی عنوان کرد: دو کانال دیگر نیز ترمیم و مرمت شد که یکی از این کانال‌ها، زیر بازارچه نصر بود و کانال دیگر، کانال قل قلی بوده که دیواره و کف این دو کانال کاملاً تخریب شده بود. اگر این ترمیم و مرمت‌ها انجام نمی‌شد بحران‌های زیادی را دنبال داشت.

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، نهر خیابان فداییان اسلام از قبل از میدان شوش تا بزرگراه بعثت که نهر بسیار عمیقی است پوشانده شد تا ایمنی لازم برای تردد شهروندان در آن منطقه فراهم شود.

محمدخانی اظهار کرد: ارزش مالی این ۵ پروژه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که بر اساس قراردادهایی که در سال ۹۹ بسته شده محاسبه آن صورت گرفته است و تمام هزینه این پروژه‌ها از محل اعتبارات و بودجه شهرداری تهران بود که شرکت خاکریز آب عملیات اجرایی آن را برعهده داشت.