بهره برداری از 9 پروژه جمع آوری آبهای سطحی در پایتخت تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد رحمتی با بیان این مطلب افزود: یکی از مهمترین این پروژه ها، احداث تونل طارمی است ، این تونل 1060متر طول داشته و در محدوده منطقه 16 تهران قرار دارد.

وی افزود : تونل طارمی در بزرگراه بعثت تا تونل بهمنیار پیش خواهد رفت و در واقع یکی از سرشاخه های شرقی غربی تونل بهمنیار است.

مدیرعامل شرکت خاکریز آب لوله گذاری در خیابان وحیدیه و سبلان را یکی دیگر از این پروژه ها نام برد و ادامه داد : این لوله گذاری به طول یک کیلومتر است که از لوله های پلی اتیلن جهت انتقال آب های سطحی استفاده شده است ، این پروژه در منطقه 8 قرار دارد.

رحمتی افزود : کانال انتقال آب در شرق میدان بسیج نیزجوابگوی بارندگی در این حدوده نبود و به همین دلیل با کول گذاری ، آب های سطحی این محدوده به کانال والفجر و سرخه حصار انتقال یافت ، طول این پروژه نیز 260 متر است.

وی جمع آوری آب های سطحی تهرانپارس را از دیگر پروژه های آماده بهره برداری دانست و اظهار کرد : آب های سطحی این محدوده با کارگذاری 1700 متر لوله پلی اتیلن در محدوده خیابان اتحاد ، جمع آوری و هدایت می شوند در این محدوده همچنین 243 متر تونل نیز احداث شده است.

رحمتی کانال مرادآباد را یکی دیگر از این پروژه ها خواند ودر خصوص ترمیم کانال سرخه حصار نیز گفت : کانال سرخه حصار ، حدفاصل پل بوعلی تا پل دولت آباد به مرور زمان و دراثر عبور آب و سیلاب از بین رفته بود ، 350 متر از دیواره این کانال نیز مجددا احداث و شد تا از ریزش آن جلوگیری شود.

وی افزود : ایجاد زه کش تونل رسالت نیز از دیگر پروژه هایی است که تا پایان سال بهره برداری می شود ، در بخش شرقی - غربی این تونل 249 متر و در بخش شمالی ـ جنوبی ، درزیر خیابان ولی عصر(عج) ، 621 متر زه کش ایجاد شده است.