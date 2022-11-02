۳ باند قاچاق پرندگان شکاری در استان بوشهر منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری سه باند قاچاق پرندگان شکاری در سطح استان بوشهر توسط محیط بانان منهدم شد و متخلفان به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: با تلاش‌های شبانه روزی محیط بانان در مناطق تحت مدیریت این اداره کل توانسته‌ایم به دستگیری متخلفین شکار و صید ۲۸ رأس شروع به شکار غیرمجاز پستانداران و زنده گیری اقدام کنیم.

وی گفت: همچنین تعداد ۲۸۸ قطعه پرنده شکار غیرمجاز شده را زنده گیری و پس از آن رهاسازی کردیم.

وی گفت: این عملکرد در دستگیری متخلفین قبل از ارتکاب جرم و شکار، نیازمند سلسله عملیات پیچیده‌ای در مناطق بوده است که با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست استان محقق شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز درباره سلاح‌های غیرمجاز و مجاز کشف شده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ گفت: با توجه به بیانات رهبری درباره حساسیت نسبت به وجود سلاح‌های مجاز و غیرمجاز در سطح جامعه باعث شده است که این کشفیات در سلاح‌های غیرمجاز و مجاز تعداد ۲۲ قبضه بوده است.

سیداحسان موسوی افزود: در همین زمینه در ادوات و وسایل کشف شده نیز بیش از یک هزار مورد داشته‌ایم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر در پایان از تلاش‌های محیط بانان در شش ماهه اول سال تقدیر و قدردانی به عمل آورد.