دانشگاه شریف حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف در پی محکومیت حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام بیانیه داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده‌اند، بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

آل عمران-۱۶۹

حادثه تاسف‌بار و غم‌انگیز حمله تروریستی به حرم احمد بن موسی علیه‌السلام بار دیگر عمق دشمنی جریان تکفیر و کوردلان علیه مقدسات اسلامی را نشان داد.

جامعه دانشگاهی شریف با تسلیت این حادثه غم‌بار به محضر امام عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و مردم داغدار ایران، بویژه دانشگاهیان، بر هشیاری و دقت نظر همه اقشار نسبت به اقدامات هنجارشکنانه دشمنان این مرز و بوم تاکید داشته و دوشادوش همه هموطنان غیرتمند، مجازات عاملان و حامیان این اقدام بی شرمانه را خواستار است.

خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی شریف ضمن محکومیت این جنایت دردناک و کوردلانه، از نخبگان و فرهیختگان انتظار دارد در برابر این‌گونه اقدامات که هدفی جز تزریق حس ناامیدی و ناامنی به جامعه ندارد، مثل همیشه با هوشیاری و بصیرت، حمایت همه‌جانبه خود را از ایران مقتدر اسلامی اعلام دارند و با وحدت کلمه و حفظ انسجام ملی استوارتر از قبل فتنه‌های دشمنان را بی‌اثر نمایند.