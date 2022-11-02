تحول علمی ضامن حفظ استقلال و آزادی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ استکبار در مدرسه شاهد اردبیل اظهار کرد: شرط اول آزادی هر کشور استقلال آن است و ما در ۴۴ سال گذشته برای حفظ این آزادی و استقلال در برابر تمام شیطنت‌های غرب ایستاده‌ایم.

وی به شعار نه شرقی و نه غربی در اولین روزهای انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: ما با انتخاب این شعار در نگاه به کشورهای استکباری و استعماری ثابت کردیم که اجازه نمی‌دهیم از این پس به کشور ما نگاه از بالا به پایین داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اینکه طمع سلطه‌گران در ۴۴ سال بعد از انقلاب به کشور را شاهد هستیم، ادامه داد: سال ۵۷ مردم ایران با تکیه بر اسلام اصیل و حقیقی با شعارهای دینی و قرآنی علیه استکبار به پا خاستند و این اندیشه سلطه‌گری را برای همیشه به دست تاریخ سپردند.

قاسمیان حفظ استقلال در کشور را ضامن دستیابی به آزادی اعلام کرد و افزود: دشمنان همواره از ایران قوی و مستقل هراس دارند چرا آنها می‌خواهند تمام کشورها مستعمره و زیردستشان باشند.

وی بیان کرد: امروز دانش‌آموزان و دانشجویان ما در سنگر جهاد علمی باید این استقلال و عظمت ایران را حفظ کرده و اجازه دست‌اندازی به کشورهای شرق و غرب را به ایران ندهند.

قاسمیان شعار مرگ بر آمریکا را مرگ بر تفکر سلطه‌گری آنان دانست و اظهار کرد: روز ۱۳ آبان در واقع روز اعلان آزادی و استقلال کشور با تکیه بر علم و دانش نوین است.

وی با بیان اینکه ایران در سایه انقلاب اسلامی در حال رسیدن به یک کشور توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: استکبار می‌خواهد با حربه‌های متعدد در کشور آشوب ایجاد کند و در وقایع اخیر نیز قصد کشاندن جامعه دانش‌آموزان به مهلکه جدید را داشت‌.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل سلاح علم را سلاحی برنده در برابر تمام این حربه‌ها دانست و گفت: مطالعه، رابطه صمیمی با خدا و فعالیت های ورزشی سپری مستحکم در برابر اندیشه‌های منحط غرب است.